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«Дело, связанное с коррупцией»: Порошенко даст показания в Генпрокуратуре 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Reuters
Действующему президенту Украины Петру Порошенко придется давать показания Генпрокуратуре не только из-за событий евромайдана. Такое мнение высказала кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова, передает РИА «Новости».
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Сазонова считает, что на допросе в Генпрокуратуре, назначенном на 7 мая, Петру Порошенко зададут вопросы не только о событиях пятилетней давности, но и других громких делах, на которые действующий президент может пролить свет.
«Это и дело, связанное с коррупцией — то, что являлось основой предвыборной платформы Зеленского, плюс печально знаменитое дело "Приватбанка"», — пояснила политолог в эфире радио Sputnik.
По ее словам, для Порошенко настал «очень серьезный период», когда ему придется «очень многое объяснять своим бывшим соратникам и действующим правоохранительным органам».
Сазонова отметила, что о таком развитии событий свидетельствует решение избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы Порошенко в течение года после окончания своих полномочий не смог покидать территорию Украины.
Ранее «Украинские новости» со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка сообщили, что Генпрокуратура Украины вызвала на допрос президента страны Петра Порошенко.
Комментарии11
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , РАНХиГС , РИА Новости , ИА Sputnik
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