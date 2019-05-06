«Дело, связанное с коррупцией»: Порошенко даст показания в Генпрокуратуре

Сазонова считает, что на допросе в Генпрокуратуре, назначенном на 7 мая, Петру Порошенко зададут вопросы не только о событиях пятилетней давности, но и других громких делах, на которые действующий президент может пролить свет.

«Это и дело, связанное с коррупцией — то, что являлось основой предвыборной платформы Зеленского, плюс печально знаменитое дело "Приватбанка"», — пояснила политолог в эфире радио Sputnik.

По ее словам, для Порошенко настал «очень серьезный период», когда ему придется «очень многое объяснять своим бывшим соратникам и действующим правоохранительным органам».

Сазонова отметила, что о таком развитии событий свидетельствует решение избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы Порошенко в течение года после окончания своих полномочий не смог покидать территорию Украины.

Ранее «Украинские новости» со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка сообщили, что Генпрокуратура Украины вызвала на допрос президента страны Петра Порошенко.