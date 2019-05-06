«Ускорить инаугурацию»: эксперт о цели допроса Порошенко

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос, который состоится 7 мая, сообщил источник «Украинских новостей». Сотрудники ведомства хотят, чтобы Порошенко подписал протокол допроса от ноября 2016 года, а также ответил на дополнительные вопросы по делам о преступлениях против «евромайдановцев».

Что стоит за допросом

Интерес к Петру Порошенко со стороны правоохранительных органов , в том числе Генпрокуратуры Украины, можно объяснить желанием команды избранного президента страны Владимира Зеленского ускорить инаугурацию и реализовать в полной мере уголовное преследование его предшественника, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Pochemu-Poroshenko-vizvali-na-dopros-v-Genprokuraturu-2019-05-06/) RNS президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Здесь просматривается попытка ускорить инаугурацию, ведь после нее Порошенко перестанет быть президентом, следственно, он утратит иммунитет, и его преследование может быть реализовано по упрощенной схеме без привлечения парламента, где у действующего президента сохраняется значительное влияние», — пояснил эксперт.

При этом Абзалов напомнил, что Зеленский обещал не привлекать действующего президента к какой-либо ответственности, в том числе уголовной. Однако в украинском обществе сохраняется соответствующий запрос, который определяет действия силовых структур. Тот факт, что расследование инициировал не победивший кандидат, а сама Генпрокуратура, снимает с Зеленского все обязательства по отношению к Порошенко, заключил эксперт.

Еще одной причиной подобных допросов Абзалов называет намерение Зеленского распустить Верховную раду и инициировать досрочные выборы в парламент, чтобы заручиться поддержкой среди депутатов. Пока же большинство парламентариев поддерживают Петра Порошенко, что может стать проблемой для избранного президента.

Взаимная критика

Информацию о вызове Порошенко на допрос в беседе с «Украинскими новостями» подтвердил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк . Точное время проведения допроса он не назвал. Примечательно, что в середине апреля Порошенко в эфире телеканала ICTV обрушился на Горбатюка с критикой, обвинив его в недостаточно эффективном расследовании дела о «Евромайдане».

«Я недоволен работой департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, который сконцентрировал в себе все дела и несет персональную ответственность за качество расследования. Мне кажется, фамилия этого прокурора — Горбатюк. Он очень эффективно сотрудничал с семьями "небесной сотни", с общественными активистами, но мне нужен результат», — цитировало действующего президента Украины издание «Гордон».

24 апреля текущего года Горбатюк заявлял, что протокол первого допроса Порошенко семь раз передавался на подпись президента Украины через генерального прокурора. Помимо этого, к помощникам Порошенко неоднократно обращались с просьбой напомнить ему о документе, однако протокол так и не был подписан. Как уточняет издание, без подписи Порошенко его показания не могут быть приобщены к делу. По словам Горбатюка, мотивы президента ему непонятны.

Детали расследования

Первый допрос Порошенко состоялся 18 ноября 2016 года. Тогда сотрудники Генпрокуратуры пытались узнать детали по делу о преступлениях против активистов во время «евромайдана» — массовой акции протеста в Киеве, проходившей с конца ноября 2013 года по конец февраля 2014 года.

По данным Генпрокуратуры Украины, в общей сложности в ходе противостояний погибли 78 гражданских лиц, более 200 человек получили огнестрельные ранения, а около 1 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадали в ходе протестов и сотрудники правоохранительных органов, среди которых насчитывалось 13 погибших.

В декабре прошлого года стало известно, что 32 обвиняемых по этому делу уже подлежат освобождению в связи с истечением пятилетнего срока давности. Незадолго до этого Генпрокуратура Украины сообщила, что в связи с «евромайданом» было вынесено девять оправдательных приговоров.

Преступления Порошенко

Порошенко подозревают в причастности к военным преступлениям в Донбассе, вмешательстве в деятельность судей по вопросу национализации Приватбанка, уклонении от упланы налогов, создании преступной организации и государственной измене.