В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантамии

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинские военнослужащие вновь попытались проникнуть на территорию ДНР. Однако эту попытку ополченцам удалось пресечь. В ходе боестолкновения погиб, несмотря на оказанную ему помощь, один украинский силовик.

В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что попытка украинских военнослужащих проникнуть на территорию ДНР предотвращена, передает ФАН.

Попытка пересечения границы произошла на линии разграничения к югу от Донецка . Там, как уточнили в Народной милиции, находится 35-я бригада пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военнослужащие ДНР быстро обнаружили диверсантов и оперативно ликвидировали угрозу.

«В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения», — говорится в сообщении ведомства ДНР.

Раненого эвакуировали сотрудники милиции, затем ему оказали медицинскую помощь. Но несмотря на это он скончался.

«Солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге», — написали в заявлении сотрудники Народной милиции.

На месте столкновения военнослужащие самопровозглашенной республики обнаружили оружие и технику украинских диверсантов: два автомата, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним.

Ранее, в четверг, 2 мая, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинская армия с конца апреля 2018 года потеряла убитыми и ранеными свыше тысячи военнослужащих.

«Потери Вооруженных сил Украины за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 ранеными», — цитирует представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что среди дезертиров и пропавших без вести числятся еще 1252 украинца. Кроме того, по его словам, из-за отсутствия должного контроля из строя вышли более 70 единиц боевой техники.

Помимо этого, руководитель Народной милиции ДНР заявил, что предоставленная ранее командующим операцией объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым информация о том, что украинские военные заняли дополнительные 24 кв. км, не соответствует действительности

«Все пять территорий все время были под контролем Украины. Раньше эти территории находились в так называемой «серой зоне». С 2017 года начали под себя подгребать какие-то определенные населенные пункты. И сейчас просто на Украине сделали картинку — и все», — рассказал Эдуард Басурин. Он добавил, что сделано это, чтобы «как-то поднять себе имидж и героизм украинских солдат».

«Вот и снимали материалы о том, что, якобы, освобождают свою территорию. Такого, чтобы Украина освободила территории, которые были под нашим контролем, не было! Все это надумано-придумано!» — рассказал представитель республиканского ведомства в разговоре с НСН.

Ранее генерал-лейтенант украинской армии заявил, что военные ВСУ с весны прошлого года якобы захватили в Донбассе территорию в 24 кв. км и три населенных пункта.

«На протяжении года, благодаря тщательно спланированным мероприятиям и решительным действиям, не нарушая минских договоренностей, ООС [Операции объединенных сил] удалось улучшить тактическое положение на отдельных участках на расстоянии от 2 до 5 км. Результатом этого стало возвращение территории около 24 кв. км, в том числе трех населенных пунктов», — рассказал он на брифинге.

Помимо этого, благодаря действию этой операции «совместными действиями Национальной гвардии и Национальной полиции на стационарных и мобильных блокпостах <…> было задержано 1358 лиц, из них 415 — по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях», указал Наев.

В тот же день военный советник избранного украинского лидера Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию «Апостроф», что Киев может вернуть Донбасс через пять лет. Возвращение Крыма он считает более отдаленной перспективой. Апаршин обратил внимание в разговоре с журналистами, что военным путем эти территории уже не вернуть.

«Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», — отметил советник избранного президента Украины.

К тому же, уверен он, как только Киев начнет проводить такую операцию, от Украины отвернутся все партнеры.