Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Редкое фото юного Зеленского попало в Сеть 

News.ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователь сети Instagram опубликовал на своей странице архивную фотографию, на которой запечатлён избранный президент Украины Владимир Зеленский с серьгой в ухе.
Автор снимка сообщил, что он был сделан в Сочи во время фестиваля КВН в далёком 1997 году.
При этом он не смог вспомнить, при каких обстоятельствах была сделана фотография, но предположил, что это была «тусовка так называемой „песочницы“, где собирались молодые команды».
Кто его знает, может сейчас рядом с вами будущий президент, — в шутку отметил автор.
Украинский предприниматель Игорь Коломойский, считающийся покровителем и бизнес-партнёром новоизбранного президента Владимира Зеленского, не стал опровергать информацию о финансировании его предвыборной кампании, однако намекнул, что идея о выдвижении кандидата принадлежала не только ему, но и нынешнему главе МВД Арсену Авакову.
Ранее News.ru писал о том, что опальный олигарх Игорь Коломойский потерял былое влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко. По его мнению, новый украинский лидер попал под влияние бизнесмена Виктора Пинчука — зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.
News.ru: последние новости
Зеленский отказался говорить о роспуске Рады раньше времени Порошенко сравнил украинский паспорт с российским Расследованием преступлений Порошенко займутся на Украине
Комментарии6
Украина , В мире , Политика , Леонид Кучма , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Виктор Пинчук , Арсен Аваков , МВД , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мадуро призвал военных готовиться к войне с США90
Новый скандал? В Белоруссии ищут российский след1
«После 21 года им срывает башню»41
Россиян лишили анонимности в WhatsApp и Viber15
Гуайдо признал провал395
Видео
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Необходим перерыв: что случилось с патриархом Кириллом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение