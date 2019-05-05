Редкое фото юного Зеленского попало в Сеть

Пользователь сети Instagram опубликовал на своей странице архивную фотографию, на которой запечатлён избранный президент Украины Владимир Зеленский с серьгой в ухе.

Автор снимка сообщил, что он был сделан в Сочи во время фестиваля КВН в далёком 1997 году.

При этом он не смог вспомнить, при каких обстоятельствах была сделана фотография, но предположил, что это была «тусовка так называемой „песочницы“, где собирались молодые команды».

Кто его знает, может сейчас рядом с вами будущий президент, — в шутку отметил автор.

Арсену Авакову. Украинский предприниматель Игорь Коломойский , считающийся покровителем и бизнес-партнёром новоизбранного президента Владимира Зеленского, не стал опровергать информацию о финансировании его предвыборной кампании, однако намекнул, что идея о выдвижении кандидата принадлежала не только ему, но и нынешнему главе МВД