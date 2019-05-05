Пользователь сети Instagram опубликовал на своей странице архивную фотографию, на которой запечатлён избранный президент Украины Владимир Зеленский с серьгой в ухе.
Автор снимка сообщил, что он был сделан в Сочи во время фестиваля КВН в далёком 1997 году.
При этом он не смог вспомнить, при каких обстоятельствах была сделана фотография, но предположил, что это была «тусовка так называемой „песочницы“, где собирались молодые команды».
Кто его знает, может сейчас рядом с вами будущий президент, — в шутку отметил автор.
Украинский предприниматель Игорь Коломойский, считающийся покровителем и бизнес-партнёром новоизбранного президента Владимира Зеленского, не стал опровергать информацию о финансировании его предвыборной кампании, однако намекнул, что идея о выдвижении кандидата принадлежала не только ему, но и нынешнему главе МВД Арсену Авакову.
Ранее News.ru писал о том, что опальный олигарх Игорь Коломойский потерял былое влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко. По его мнению, новый украинский лидер попал под влияние бизнесмена Виктора Пинчука — зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.