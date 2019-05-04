Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским 

RT на русском + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинский паспорт значительно опережает российский по возможности путешествовать по миру без виз.
«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествия миром. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира», — написал Порошенко в Facebook.
Он отметил, что гордится достижением безвиза с ЕС.
«Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — написал Порошенко.
Согласно рейтингу, на который ссылается Порошенко, российский паспорт предоставляет безвизовый въезд в 117 государств мира.
RT на русском: последние новости
Депутат Рады рассказал об объединяющем Россию и Украину В России отреагировали на идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине Зеленский извинился перед мусульманами за ролик с Кадыровым
Украина , В мире , Политика , Петр Порошенко , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пошутил с Путиным и пожалел
Разрушение Украины: что принесет правление Зеленского198
Рухнул в реку: в США потерпел крушение пассажирский Boeing274
Европе указали на вседозволенность Москвы245
Агент в юбке: как ФБР шпионило за Трампом5
Видео
Трамп пошутил с Путиным и пожалел
В мире Политика
Разрушение Украины: что принесет правление Зеленского
В мире
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение