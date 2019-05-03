Зеленскому пытаются устроить импичмент до инаугурации, считает телеведущий

Некоторые люди пытаются спровоцировать так называемый импичмент избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому еще до официальной инаугурации и его вступления в свою должность, считает украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.

"Мне кажется, мы еще не привыкли к тому, что впервые в истории страны на место президента пришел не политик, а человек, который зачастую говорит что думает, а не транслирует ту или иную фразу, которую должна поддержать какая-то сторона. И Владимир Зеленский пока еще не выбрал для себя манеру общения и не набрал достаточно авторитета как глава государства. И он должен внимательно относиться к своим словам", — сказал Пальчевский в эфире украинского телеканала NewsOne.

По его словам, Зеленского сейчас пытаются уличить в разных моментах еще до того, как он официально вступил в должность.

"Самое главное, чтобы, условно говоря, "импичмент" президенту не состоялся до инаугурации. Потому что довели до того, что Зеленский, еще не вступив в должность, уже получает по полной программе слева и справа. Тут он, видите ли, не делает, здесь стоит не с тем, поехал не туда и так далее. Но, постойте: он ведь даже еще не стал тем, кем его избрал народ", — добавил телеведущий.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.