В Раде заявили, что у России и Украины больше общего, чем только граница

Ранее новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, единственное общее между РФ и Украиной — граница, после возвращения контроля над ней Киев и Москва могут продолжать поиск точек соприкосновения.

"Я думаю, что нас объединяет намного большее. Во-первых, это десятки тысяч родственников, семей, друзей, человеческих связей… Говорить о том, что мы опять прочерчиваем сегодня какую-то линию ненависти, не видя того, что нас объединяет, я думаю, это большая ошибка", — сказал Рабинович в ответ на просьбу ведущего украинского телеканала NewsOne прокомментировать слова Зеленского.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.