Украина на пороге очередной войны. Не может быть свободной прессы в несвободной стране

Страна при этом опустилась на одну строчку по сравнению с прошлым, 2018-м, годом. Под предлогом никем не объявленной «войны с Россией » под запретом российские соцсети, книги, кинофильмы и телесериалы, многие журналисты, деятели науки и культуры РФ попали в «черные списки», им запрещён въезд на территорию Украины

Внутри страны расправляются с оппозиционными СМИ, убивают неугодных журналистов (стоит вспомнить публициста и писателя Олеся Бузину, убийцы которого не наказаны). Продолжается суд над главным редактором портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским (его за журналистскую деятельность обвиняют в госизмене), подвергаются преследованиям за высказанные мнения журналисты Руслан Коцаба, Дмитрий Василец Евгений Тимонин , Василий Муравицкий, Елена Глищинская, Павел Волков , и многие другие, менее известные. Журналисты Владимир Скачко и Игорь Гужва вынуждены были отправиться в эмиграцию, как и сотни других сотрудников украинских СМИ, не согласных ч политикой режима, за что этот самый режим их преследовал на родине.

Зеленский и свободный интернет

На этом фоне особенно циничным выглядит пассаж новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который в ответ на решение Москвы выдавать российские паспорта жителям республик Донбасса заявил, что «…отличие Украины (от России. — Ред.), в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет».

Известный украинский адвокат и видеоблогер Татьяна Монтян прокомментировала этот посыл Зеленского в присущей ей сверхэкспрессивной манере (не решаюсь дать активную ссылку, но это видео легко найти в сети), заподозрив, что будущий президент на отдыхе в Турции себе что-то «застудил».

«Какая (…) свобода слова! Ты хоть в курсе, какое количество народа в Украине сидит или уже отсидело просто за высказанное мнение?» — задала она риторический вопрос, добавив, что Руслан Коцаба отсидел 524 дня «просто за антивоенный ролик на ютубе», а «в безобиднейшие российские соцсети… люди в Украине ходят через VPN».

Какие свободные СМИ, какая свобода слова? «В бандеровской Украине запретили даже книги киевлянина Булгакова», — констатировала Монтян. Она также напомнила о том, что если жену Зеленского быстро убрали из базы данных скандального сайта «Миротворец», то она, Монтян, находится в этой базе с 2014 года.

«Свобода слова отсутствует»

«Какая же свобода прессы может быть в несвободной стране», — удивилась в беседе с корреспондентом издания Украина.ру политик и правозащитник Елена Бондаренко

«В бедной стране не может быть свободной прессы, поскольку она сама себя не окупает. Это во-первых. А во-вторых, наложите сюда же проблемы с правами и свободами человека в стране, где сидят больше пяти тысяч политических заключённых, и вы поймёте, что Украина не является свободной страной, Украина не является демократической страной», — подчеркнула политик.

И продолжила: «Некоторые говорят: ну частично же, где-то, иногда свобода слова прорывается… Я им говорю: нет, ребята, невозможно быть немножко беременной. Либо страна свободна, либо, даже если где-то есть малюсенькие, дискретные очаги свободы — кого-то выпустили в эфир сказать правду, высказать иную точку зрения, — это всё равно не свобода, потому что она дозируемая и управляемая. Да и вообще в стране, где существует Минпропаганды, как таковая свобода слова отсутствует».

Два вида СМИ

По словам скрывающегося от преследований Службы безопасности Украины (СБУ) и национал-радикалов украинского журналиста Владимира Скачко, СМИ на Украине делятся на два вида.

«Те «майданутые», которые считают, что все хорошее в стране началось после госпереворота в феврале 2014 года. И те «антимайданные», кто полагает, что с госпереворта на чужие деньги в чужих интересах как раз и начались все беды и невзгоды Украины», — пояснил журналист в интервью изданию Украина.ру.

«Первые в Украине могут пользоваться свободой слова практически в полном объеме. Нельзя было «наезжать» круто разве что на бывшего президента Петра Порошенко — могли лицензию забрать ненароком. Вторых вообще старались изничтожить любым способом. Как несистемных. Первые СМИ иногда воевали против вторых еще более круто, чем это делала сама власть. Первые по-любому, даже критикуя власть, служили и служат Майдану, который вторые не воспринимают. Но вот если те и другие, «белые» и «черные» СМИ в Украине получат равные права, тогда и можно будет говорить о свободе слова и свободе СМИ. И праздновать их. А так ни о каких международных стандартах журналистики в Украине, единых для всех СМИ, говорить не приходится», — обрисовал ситуацию Скачко.

По его словам, «если Зе-президент хочет быть нормальным, то он должен уравнять критиков режима в „правах“: все должны говорить власти, права она или нет, одинаково не опасаясь репрессий».

«И на это остается только надежда, что хоть видимость свободы слова в Украине восторжествует. Потому что Зеленский пока не продемонстрировал и не подтвердил, что он понимает смысл свободы слова», — резюмировал Скачко.

Журналист Олег Ясинский отмечает в своём блоге, что в сегодняшней Украине, несмотря на все провозглашаемые свободы прессы — и «в первую очередь благодаря прессе» — с уровнем терпимости к инакомыслию, существующем, например, в России, давно покончено — «иначе гражданская война была бы невозможна».

«В первую очередь благодаря прессе»… Своеобразная свобода.

А без войны никак?

Не остался незамеченным высказанный кандидатом в президенты (и победившим на выборах) Владимиром Зеленским в интервью агентству РБК-Украина тезис о необходимости ведения информационной войны ради возвращения Донбасса. Эта информационная война, которую объявляет Зеленский, является частью и продолжением войны, которую вёл Порошенко, считает украинский политолог Василий Вакаров.

Он напомнил, что «Пётр Порошенко в свое время говорил о дипломатической войне, экономической войне, то же об информационной войне». И Зеленский, возможно, стал «президентом войны». Однако «если Зеленский хочет победить в войне против России (…), то он уже проиграл», — заявил Вакаров в эфире телеканала «ТВЦ».

Добавим, что информационная война ведётся нынешней украинской властью при помощи тех же «свободных» СМИ не только против России, но и против собственного народа, и посеянные семена раскола, вражды и ненависти взошли кровавыми всходами уже настоящей горячей войны на востоке страны. Когда-нибудь сеятелям смерти придётся ответить за содеянное. А пока на Украине судят и сажают в тюрьму тех, кто пытается рассказывать людям правду о происходящем и призывает к миру.