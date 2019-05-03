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Климкин предложил украинскую альтернативу акци «Бессмертный полк» 

360tv.ru + ещё 8 33 минуты назад
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил согражданам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий». Об этом министр сообщил в Facebook.
Так глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на комментарий одного из пользователей соцсети, призывающую украинцев устроить свою акцию в ответ на предложение телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие 9 мая в акции «Бессмертный полк», и пройти в том числе с портретами погибших в Донбассе, пишет газета «Известия».
«Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий», — предложил Климкин.
По его мнению, это будет «адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях».
Акция «Бессмертный полк» в 2019 году пройдет в России, а также ряде городов стран мира.
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Украина , Видео , В мире , Павел Климкин , МИД , газета "Известия"
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