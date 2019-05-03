Климкин предложил украинскую альтернативу акци «Бессмертный полк»

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил согражданам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий». Об этом министр сообщил в Facebook.

Так глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на комментарий одного из пользователей соцсети, призывающую украинцев устроить свою акцию в ответ на предложение телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие 9 мая в акции «Бессмертный полк», и пройти в том числе с портретами погибших в Донбассе, пишет газета «Известия».

«Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий», — предложил Климкин.

По его мнению, это будет «адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях».

Акция «Бессмертный полк» в 2019 году пройдет в России, а также ряде городов стран мира.