«Решительный протест»: Украина выразила недовольство решением России по Донбассу

МИД Украины выразил протест в связи с началом работы в Ростовской области центров выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины», — говорится в заявлении.

По мнению украинского МИД, действия России «грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», а также нормы международного права и минские договоренности.

В министерстве назвали решение Кремля об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР «юридически ничтожным» и подчеркнули, что оно «никоим образом не влияют на принадлежность жителей» этих территорий.

Украинский МИД обратился к международным партнерам с просьбой не принимать российские документы украинских жителей и не признавать сделки, совершенные с ними.

Также в министерстве призвали усилить санкционное давление на Россию.