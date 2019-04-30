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«Решительный протест»: Украина выразила недовольство решением России по Донбассу 

Рамблер + ещё 16 40 минут назад
МИД Украины выразил протест в связи с началом работы в Ростовской области центров выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины», — говорится в заявлении.
По мнению украинского МИД, действия России «грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», а также нормы международного права и минские договоренности.
В министерстве назвали решение Кремля об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР «юридически ничтожным» и подчеркнули, что оно «никоим образом не влияют на принадлежность жителей» этих территорий.
Украинский МИД обратился к международным партнерам с просьбой не принимать российские документы украинских жителей и не признавать сделки, совершенные с ними.
Также в министерстве призвали усилить санкционное давление на Россию.
Комментарии90
Украина , В мире , МИД , Ростовская Область
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