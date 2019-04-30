Заведено дело: из-за «забытого» в видеоролике Крыма начали расследование на Украине

В киевском аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, на котором Украина была изображена без Крыма передает «112 Украина».

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

На «незаконный видеоконтент» обратил внимание один из пассажиров и заявил в полицию. Теперь полицейские опрашивают работников Борисполя и устанавливают лиц, которые монтировали и предоставляли ролик для показа в воздушной гавани.

Уже установлено, что видео предложение о размещении видеоконтента поступило в аэропорт из Министерства информационной политики.