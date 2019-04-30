В киевском аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, на котором Украина была изображена без Крыма, передает «112 Украина».
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
На «незаконный видеоконтент» обратил внимание один из пассажиров и заявил в полицию. Теперь полицейские опрашивают работников Борисполя и устанавливают лиц, которые монтировали и предоставляли ролик для показа в воздушной гавани.
Уже установлено, что видео предложение о размещении видеоконтента поступило в аэропорт из Министерства информационной политики.