Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осознает «токсичность»: Саакашвили высказался в адрес Путина 

Рамблер + ещё 4 14 минут назад
Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили ответил российскому президенту Владимиру Путину на призыв вернуть ему украинское гражданство.
Саакашвили назвал Путина «новоиспеченным троллем», заявив, что «достаточно опытен», чтобы увидеть в этом призыве «приемы политики двойных стандартов».
По словам Саакашвили, российский президент хорошо осознает свою «токсичность» для украинцев и используют ее, чтобы «замазать своего врага».
По его мнению, Путин обратился к Зеленскому с предложением вернуть экс-губернатору Одесской области гражданство в надежде на то, что тот «побоится это сделать».
Саакашвили заявил, что Путин неоднократно выступал с требованием не пускать его не только на Украину, но и в Грузию, Армению, Турцию и Азербайджан.
«Я точно знаю, что именно Вы потребовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-ом. Теперь Вы через третьих лиц пытаетесь подступиться к Владимиру Зеленскому и требуете не только не возвращать мне гражданство, но также ставите категорическое условие не пускать меня в Украину. Точно такое требование, не пускать меня в страну, вы предъявили не только властям Грузии, но так же Турции, Армении и Азербайджану», — написал политик в Facebook.
Ранее Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины
Комментарии189
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реальные голоса? Скандал с дочерью Алсу получил продолжение2
«Правда, так сказал?»: Путин ответил Зеленскому184
Кремль ответил Зеленскому на критику Путина148
«Будем двигать Украину»: Порошенко дал громкое обещание105
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным252
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Социология
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение