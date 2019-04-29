Осознает «токсичность»: Саакашвили высказался в адрес Путина

Саакашвили назвал Путина «новоиспеченным троллем», заявив, что «достаточно опытен», чтобы увидеть в этом призыве «приемы политики двойных стандартов».

По словам Саакашвили, российский президент хорошо осознает свою «токсичность» для украинцев и используют ее, чтобы «замазать своего врага».

По его мнению, Путин обратился к Зеленскому с предложением вернуть экс-губернатору Одесской области гражданство в надежде на то, что тот «побоится это сделать».

Саакашвили заявил, что Путин неоднократно выступал с требованием не пускать его не только на Украину, но и в Грузию, Армению, Турцию и Азербайджан.

«Я точно знаю, что именно Вы потребовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-ом. Теперь Вы через третьих лиц пытаетесь подступиться к Владимиру Зеленскому и требуете не только не возвращать мне гражданство, но также ставите категорическое условие не пускать меня в Украину. Точно такое требование, не пускать меня в страну, вы предъявили не только властям Грузии, но так же Турции, Армении и Азербайджану», — написал политик в Facebook.

Ранее Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины