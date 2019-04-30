Nihon Keizai (Япония): новый президент Украины развяжет против России информационную войну

В ходе выборов на Украине действующего президента уверенно победил комик, у которого вообще нет политического опыта. Украина, население которой составляет 44 миллиона человек и которая находится на передовой конфронтации между Россией и Европой, доверила свое будущее абсолютно новому руководителю. Победивший Владимир Зеленский позиционирует возврат заложников из России, с которой конфликтует Украина, в качестве главной политической задачи. Он намерен урегулировать этот вопрос, не гнушаясь даже информационной войной. Как Зеленский будет противостоять России, которая расшатывает Украину, называя его слабым президентом-любителем? Мир следит за неизвестными способностями нового лидера.

Вечер 21 апреля, киевский штаб Зеленского в преддверии окончания выборов. Как только начала звучать тоскливая мелодия, штаб наполнился радостными возгласами. Музыка, возвестившая о появлении Зеленского, — это заглавная песня из сериала «Слуга народа», в котором Зеленский исполнил роль обычно учителя, ставшего президентом. Еще до подсчета всех голосов для всех было очевидно, что сериал станет реальностью.

Предвыборная кампания в сети без агитации

В конце 2018 года Зеленский опубликовал в сети видеоролик о своем выдвижении. Он провозгласил искоренение коррупции, а также политику, которой будет управлять народ. Зеленский стремительно набрал популярность, поскольку народ был недоволен существующей политической ситуацией. Предвыборную кампанию он проводил исключительно в интернете.

В разгар предвыборной гонки начали показывать новый сезон сериала. Дебаты с действующим президентом Порошенко, который отреагировал только на финальной стадии, решили провести на стадионе. Зеленский заявил Порошенко, который находился в эпицентре критики и который нервничал из-за недобора голосов: «Я — результат твоих ошибок». Реакция украинцев была одобрительной.

По итогам выборов Зеленский набрал 73% голосов; Порошенко — 25%. Зеленского поддержали практически все поколения почти по всей стране. За него проголосовало около 13,54 миллиона человек, что в три раза больше сторонников Порошенко.

В конфликте погибло 13 тысяч человек

Борьба с коррупцией, повышение уровня жизни, укрепление позиций в парламенте… Перед новым президентом, на которого возлагаются большие надежды, стоит множество задач. Самый сложный оппонент — президент России Путин.

В 2014 году демонстранты свергли пророссийскую власть, Россия вторглась в Крым и аннексировала его. На востоке часть территорий контролируют пророссийские силы, которых поддерживает Россия. Конфликт продолжается до сих пор. По информации ООН, жертвами конфликта стало уже 13 тысяч человек.

В ходе предвыборной кампании Зеленский не признал фактический контроль России и ополченцев, а также заявил о необходимости диалога с Кремлем с целью урегулировать конфликт. На пресс-конференции, состоявшейся сразу же после победы на выборах, он заявил о необходимости возврата украинских заложников, которых держат ополченцы и Россия: «Первостепенная задача заключается в возврате заложников».

Также Зеленский выразил намерение возродить четырехсторонние мирные переговоры, которые Украина, Германия, Франция и Россия не проводили с октября 2016 года. Он готов привлечь к переговорам США и добиться их развития, вовлекая страны, с которыми Россия хочет исправить отношения.

Объявление информационной войны

Еще одна стратегия, предложенная Зеленским в отношении России, — это распространение информации через СМИ. На пресс-конференции он объявил войну: «Я начну крупномасштабную информационную войну, чтобы остановить кровопролитие». Новый президент не раскрыл содержание полностью, однако идея состоит в том, чтобы создать медиапортал, который будет вещать на восточные регионы на русском языке.

Смысл в том, чтобы противостоять российским СМИ, которые подогревают украинскую угрозу в попытке разделить народ, и разрушить «информационную стену».

Зеленский прекрасно понимает, что урегулировать этот вопрос будет непросто. «Эту проблему не решить за один день», — признает советник Зеленского Разумков. Порошенко, ставший президентом в 2014 году, вел переговоры с президентом Путиным и пытался найти способы улучшить ситуацию, однако его усилия завершились ничем, и он ужесточил позицию в отношении России.

Что касается информационной стратегии, которая помогла одержать крупную победу на выборах, то малейшая ошибка кроет в себе опасность распространения фальшивой информации наряду с Россией. Уже появились сообщения, что победу Зеленского организовала Россия. Правда это или нет, но начали появляться подозрения, что за комиком стоит Кремль.

Россия наращивает давление

Проблема заключается в действиях России. Как только стало понятно, что у Зеленского большие шансы на победу, она начала усиливать давление будто бы с тем, чтобы проверить реакцию. Москва объявила о санкциях, ограничивающих экспорт нефтепродуктов в Украину.

24 апреля была упрощена процедура получения российского гражданства для жителей регионов, которые находятся под контролем пророссийских сил. «Мы не хотим проблем с новой властью», — бравирует Путин, однако я не сомневаюсь, что Кремль считает Зеленского более сговорчивым оппонентом, чем Порошенко, который вел себя с Россией агрессивно.

«Рассчитывая ослабить западные санкции против России, Кремль пытается переманить Зеленского на свою сторону», — считает украинский политолог Фесенко.

Россия до сих пор держит под стражей украинское судно и его команду, которые были задержаны в ноябре 2018 года. На конец 2019 года запланированы российско-украиснкие переговоры по газовому контракту.

У России много тем для переговоров. Между тем пока идет война, Украине будет сложно войти в ЕС и НАТО, поэтому России, которая хочет помешать этому, выгодно, чтобы конфликт продолжался. «Максимум, на что можно рассчитывать, это временное перемирие. Конфликт скорее всего останется в прежнем виде», — отмечает Фесенко.

Укрепить поддержку, не подогревая межнациональную рознь

Украина стала независимой около 30 лет назад. За это время там происходило одно и то же: новая власть, на которую возлагались большие ожидания, разочаровывала и теряла центростремительную силу. Политика в отношении России заходила в тупик, поэтому многие эксперты уверены, что энергия Зеленского быстро сойдет на нет.

Несмотря на это, прошедшие президентские выборы, ставшие для всех большим сюрпризом, подчеркнули различия России и Украины. В ходе президентских выборов в России в 2018 году, по результатам которых Путин ушел на четвертый срок, оппозиционному кандидату, который мог составить реальную конкуренцию российскому лидеру, даже не разрешили баллотироваться. Выборы завершились без какой-либо борьбы. В соответствии с результатами соцопросов, проведенных в России, люди пресытились политикой; 50% молодежи хочет уехать за границу.

Зеленского склонны критиковать за популизм, однако он укрепил поддержку, хотя при этом не подогревал межнациональную рознь. На следующий день после выборов более тысячи человек собралось у администрации президента с тем, чтобы выразить благодарность проигравшему Порошенко. То, что власть сменилась демократическим и мирным путем, имеет громадное значение.

«Я хочу обратиться к бывшим советским республикам. Посмотрите на нас. Все возможно», — воззвал Зеленский.

Возможно, выбор Украины нанес мощный удар по соседям, где в течение долгого времени властвует авторитаризм.