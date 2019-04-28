Zaxid (Украина): страх и ненависть во Львове

Львовяне шокированы результатами выборов. Мы напуганы и растеряны. Причины этого испуга можно понять. С конца 80-х годов именно львовяне активно двигали страну вперед: сначала к независимости, а затем в Европу. Голодали на граните, спали в палатках на Майдане, шли под пули. В конце концов страна признала наш весомый вклад и… выбрала президентом Зеленского.

Это — нож в спину, контрольный выстрел по гонору.

Обычно львовяне такого не прощают, но в этот раз придется смириться. Сепаратизм — не наш вариант, потому что от дедов-прадедов мы грезили о соборной Украине . Неутомимо поднимали на лугу покосившуюся красную калину. И вот оно — уже рубеж не по Збручу, не по Днепру и даже не по Северскому Донцу. Вот только печальную Украину развеселили и объединили не мы, а комик из Кривого Рога

И хуже всего даже не то, что родные соотечественники за него голосовали. Катастрофа заключается в том, что украинцы выступили решительно против нашего кандидата.

Нельзя сказать, что такого раньше не случалось. Постоянно такое было, но мы терпели и делали свое. Чорновол президентом не стал, Ющенко облажался, но после второго Майдана казалось, что все наконец пошло по нашему замыслу. К Европе движемся, культура и язык крепнут, «москалей» бьем! Переломили! А коррупция это такое — свой к своему за свое. Уладится, когда в Евросоюз вступим. После выборов эти иллюзии развеялись. Оказалось, что 14,5 миллиона украинцев думают иначе, чем большинство львовян. Еще одна неприятность — даже в самом Львове около трети избирателей поддержали Зеленского. Манкурты среди нас! Последний бастион патриотизма рушится. На Тернопольщине и Ивано-Франковщине Зеленский вообще победил. Это что — нет больше Галичины? От такого у львовян-государственников бессильно опускаются руки и пропадает аппетит.

Политики и аналитики бросились объяснять электоральную изоляцию Львовщины устойчивыми ценностными установками. Мол, мы здесь твердо стоим за вступление в ЕС и НАТО . Классическая позиция самоуспокоения — мы просто лучше других украинцев.

Однако вступление в ЕС поддерживает половина страны, а в НАТО — более 40%. Да и Петр Порошенко на выборах не имел безальтернативного предложения по этим вопросам. Его конкурент Зеленский заявлял, что курс на евроатлантическое сообщество украинцы должны поддержать или отвергнуть на общенациональном референдуме.

На самом деле фактор ЕС и НАТО вовсе не был определяющим. Выборами всегда управляют эмоции. В подогретом пропагандистами информационном поле такими базовыми эмоциями стали страх и недоверие. Опыт многих поколений подсказывал львовскому избирателю — с востока не стоит ждать ничего хорошего. Политтехнологи Петра Порошенко усиливали этот импульс — с востока может прийти разве что Путин. И он придет, если Порошенко не победит на выборах. Недоверие быстро превратилось в страх и массовый психоз. В соцсетях распространялись сообщения о новых Сибирях и Сандармохах (одно из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв сталинских репрессий — прим. ред.). Технология сработала, но загнала кандидата Порошенко в маргинальное электоральное поле.

Львовян поймали на их консерватизме и вере в безошибочность традиций и нравственности патриотизма. В этом и оказывается особая ирония ситуации. Львовский историк Ярослав Грицак уже более десяти лет выступает с тезисом о том, что «ценности мажутся на хлеб», подчеркивая границы между ценностями выживания и ценностями самовыражения.

И вот украинцы проголосовали за кандидата, который олицетворял протест против системы и выступал за политические и общественные изменения. Львовяне же решили не рисковать и поддержали статус-кво с формулировкой «иначе Путин нападет». Выбрали ценности безопасности и выживания. При том, что готовыми рисковать оказались не только жители регионов, у которых война под боком, но даже гуцулы, которых трудно назвать чужаками.

Теперь львовяне выражают свое возмущение, рисуя футболки со средним пальцем на карте Украины. Этот палец еще и бессознательное проявление обиды за потерю статуса Галичины как драйвера изменений в стране. Ведь, мол, гопники из Кривого Рога «отжали» у нас тему.

В сложных жизненных ситуациях львовяне обращаются к духовным наставникам. Что сказал бы об этом Шептицкий (митрополит Андрей Шептицкий, предстоятель Украинской греко-католической церкви, — прим. ред.)? Как отреагировал бы Папа Иоанн Павел II? Может, повторил бы свое: «Не бойтесь!». Не бойтесь своих желаний, ибо они могут осуществиться. Ведь мечту львовян о единой Украине никто не «отжимал». Просто она наконец стала реальностью.