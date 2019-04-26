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«Ну все, Петр Алексеевич»: Захарова дала совет Порошенко 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию действующего президента Украины Петра Порошенко на принятие решения об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям сампровозглашенных ЛНР и ДНР. Порошенко «захлебнулся от возмущения», написала дипломат в фейсбуке.
При этом она напомнила, что во время предвыборной гонки нынешний руководитель Украины противопоставлял себя президенту РФ Владимиру Путину, разместив на улицах билборды с надписью «Или Порошенко, или Путин».
Как отметила Захарова, по этой логике получается, что Порошенко проиграл выборы не кому-либо, а Владимиру Путину.
«Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались, и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли», — подытожила Мария Захарова.
Ранее команда Порошенко объяснила идею рекламных щитов. Представители предвыборного штаба действующего главы Украины опубликовали пост в фейсбуке, где отметили, что удивлены количеством выступивших в поддержку Путина политологов. Также они пояснили, что сюжет рекламных плакатов не подразумевает, будто в команде Порошенко считают Зеленского агентом президента РФ.
«В основе рекламного сюжета — напоминание стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом», — говорится в заявлении.
Мария Захарова также высказывала свое мнение о билбордах на странице в фейсбуке. Она процитировала слова СМИ о том, что задачей рекламы было показать, что Порошенко может смело смотреть в глаза Владимиру Путину, а затем прокомментировала эту новость.
«Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги «PR. Что это такое?», уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов «демократизации» Украины», — написала она.
Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой Народных Республик.
Согласно тексту документа, постановление было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».
«Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа (постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. — «Газета.Ru»), осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления», — говорится в тексте указа.
Владимир Путин также подчеркнул гуманитарный характер постановления в ходе заседания Совета законодателей.
«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека… Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал руководитель РФ.
Петр Порошенко отреагировал на нововведение, назвав решение Москвы вмешательством во внутреннюю политику Украины и призвав страны Запада усилить санкции.
«Россия вновь пересекла красную линию и торпедирует мирный процесс в Донбассе Я призываю международных партнеров, чтобы не допустить худшего сценария, жестко осудить действия РФ и усилить санкции», — сказал действующий украинский лидер.
Порошенко также добавил, что поручил министерству иностранных дел Украины инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения данного вопроса. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко в своем аккаунте в твиттере.
«По поручению Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!» — написал он.
Отметим, что Совет Безопасности ООН 25 апреля отказался голосовать по украинской резолюции, осуждающей российский указ о гражданстве.
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Украина , В мире , Политика , Статьи , Петр Порошенко , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , Газета.Ru
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