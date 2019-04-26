Горячие головы в Киеве хотят раздавать в Москве украинские паспорта. Интересно, кому? Наверное, тем почти 2,5 миллионам украинских граждан, которые сейчас живут в России.
Невыносимые условия жизни, в которые по вине Киева попали жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, вынудили Москву упростить выдачу им российских паспортов. Постпреду России при ООН Василию Небензе пришлось на заседании Совета Безопасности разъяснять ситуацию, которая никоим образом не угрожает миру и безопасности, но почему-то вызвала бурю в западных столицах.
Реакция тем более удивительная, что указ президента России, предусматривающий введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства не является чем-то из ряда вон выходящим. Как отметил Владимир Путин, "другие страны ‒ соседи Украины в течение многих лет это делают, почему Россия не может этого делать?" Например, Польша уже много лет выдает украинцам "карту поляка", а Венгрия и Румыния ‒ паспорта. В мире, кстати, это достаточно распространенная практика. А вот решение России помочь жителям Донбасса, которые уже пять лет живут в условиях войны, под регулярными бомбежками, лишены элементарных социальных гарантий, почему-то вызвало осуждение. Но если учесть, что сейчас в России проживают около 2,3 миллиона украинских граждан, при этом запрос на получение паспорта еще до выхода указа уже оформили более 334 тысяч, то мировая общественность могла бы и похвалить Россию за такой гуманный подход. Но этого мы вряд ли дождемся.
Зато на Украине даже стали изобретать способы "мести России". Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский предложил в пику Москве раздавать паспорта всем желающим прямо в центре российской столицы. Так себе идейка, если честно. Народный избранник, видимо, не в курсе, что в центре российской столицы есть украинское посольство, в которое каждый желающий и так может обратиться с просьбой о получении гражданства. Правда, очередей там не наблюдается. Так что если таким образом пан Рыбчинский пытается заработать себе дополнительные голоса на предстоящих осенью парламентских выборах, то зря старается, инициативы такого рода лишены какого-либо смысла. Как, впрочем, и попытки лишить жителей Донбасса права на выбор.