Украинцам предрекли новый Чернобыль

Украинцев предупредили об угрозе повторения чернобыльской катастрофы. Как заявил депутат Верховной рады Сергей Шахов , в стране работают предприятия, которые могут стать источником серьёзным экологических проблем. Их масштабы можно сопоставить с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине, — цитирует его РИА Новости.

В качестве примера он привёл Запорожскую АЭС. Депутат рассказал, что к нему часто обращаются работники таких предприятий. Они рассказывают об опасных ситуациях, которые время от времени возникают из-за халатности работников и отсутствия должного контроля.

Взрыв четвёртого энергоблока на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Тогда площадь радиационного загрязнения на территории Белоруссии составила порядка 46 500 квадратных километров. От радиации пострадали также Украина и 19 российских регионов.

Ранее News.ru писал, что Украина заработала на Чернобыле сотни тысяч долларов. Только в позапрошлом году в казну поступило $200 тыс. Интерес людей к зоне отчуждения постоянно растёт. За три года количество посетителей увеличилось с 8 до 70 тысяч человек.