Los Angeles Times (США): Россия предлагает свое гражданство украинцам в отделившихся регионах, делая провокационный шаг

В среду Россия сделала заявление о том, что предложит гражданство украинцам, живущим на отколовшихся от Украины восточных территориях страны. Это провокационный шаг, который президент Владимир Путин оформил законодательно уже на третий день после президентских выборов на Украине.

Это решение разозлило Киев, где вопрос об урегулировании военного конфликта на востоке страны занял центральное место на воскресных выборах. Владимир Зеленский , 41-летний комедийный актер без политического опыта, одержал на этих выборах уверенную победу, набрав 72 процента голосов.

Зеленский официально вступит в должность в июне, но уже сейчас он сделал заявление о том, что решение Путина о предоставлении гражданства «стало для мирового сообщества ясным подтверждением того, что реальная роль России как государства-агрессора состоит в ведении войны против Украины».

«К сожалению, этот указ не приближает нас к решению главной задачи — к прекращению огня», — говорится в заявлении Зеленского.

Зеленский одержал победу над действующим президентом Петром Порошенко , который пришел к власти в 2014 году спустя несколько месяцев после того, как восставшие и поддержанные Россией повстанческие ополчения начали сражаться с украинской армией.

Согласно размещенному на кремлевском вебсайте указу, упрощается процесс выдачи российских паспортов тем, кто живет в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Кремль заявил, что данное решение принято «для защиты прав и свобод человека и гражданина».

«Это долг России перед людьми, которые говорят и думают по-русски, которые сейчас оказались в очень трудном положении из-за репрессивных действий киевского режима, — сказал кремлевский советник по Украине Владислав Сурков. — Украина отказывается считать их своими гражданами, вводит экономическую блокаду, не допускает их на выборы и применяет против них военную силу».

Украина — двуязычная страна, где по-украински и по-русски говорит почти все ее 43-миллионное население. Русский традиционно преобладает на востоке и юго-востоке Украины, а украинский переживает период возрождения по всей стране, хотя Путин в 2014 году пообещал защищать русскоязычное население на Украине и во всем мире.

Выдача российских паспортов осложнит процесс реинтеграции удерживаемых сепаратистами регионов, которые когда-то были промышленным центром Украины. Теперь у России появится больше оснований оправдывать военную агрессию необходимостью защищать своих граждан за рубежом.

Порошенко сказал, что решение России равноценно подготовке к аннексии Донбасса или созданию российского анклава внутри Украины.

«Я призываю международных партнеров предотвратить самый худший сценарий, резко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций», — написал президент в Твиттере.

При Порошенко окрепла украинская армия благодаря добровольческим формированиям и совместным военным учениям с США и другими западными странами. США продали Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», и это помогло ей вести борьбу с пророссийскими повстанцами.

Путин пока не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. На этой неделе кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что пока еще рано. «Судить [о нем] можно будет только по его делам», — сказал в понедельник Песков репортерам.

Конфликт на востоке с 2014 года является центральным пунктом противоречий Запада с Россией. Когда протестное движение в Киеве в феврале 2014 года свергло фаворита Кремля президента Виктора Януковича , Москва ввела войска на Крымский полуостров под предлогом защиты проживающего там русскоязычного населения. Москва аннексировала Крым, но большая часть мирового сообщества не признает эту аннексию.

Сразу после аннексии Крыма пророссийские повстанцы захватили правительственные здания в Донецкой и Луганской областях и провозгласили независимость от Киева. Повстанцы осудили протестное движение в украинской столице, назвав его фашистским путчем.

Россия, поддерживающая контролируемые боевиками территории, и направляющая туда деньги и военные силы, неоднократно называла этот конфликт гражданской войной. В 2015 году Украина и Россия подписали план мирного урегулирования, известный как Минское соглашение, но прекратить конфликт им не удалось. В результате военных действий более 13 000 человек погибли, и почти два миллиона были вынуждены покинуть места постоянного проживания.

Руководитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на официальном сайте сепаратистов, что решение России разрешить жителям этих территорий получать российское гражданство является «важнейшей вехой в истории наших молодых государств». «Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил», — сказал Пушилин.

Американское посольство в Киеве в среду осудило решение Путина: