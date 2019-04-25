Украина не будет просить Совбез ООН принять санкции против России

Ранее Украина послала письмо в Совбез ООН с просьбой провести заседание из-за того, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. При этом Путин, говоря об этом указе, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в регионе переходит границы.

"Мы далеки от такого запроса, как санкции против России, но конечно должно быть, как минимум, заявление председателя Совбеза или другое заявление Совета или хотя бы заявление для прессы", — сказал Ельченко.

Он также сообщил, что если действия России по упрощенной выдаче паспортов и приостановка поставок угля "это сигналы новому избранному президенту Украины об определенных условиях, которые он должен организовать, то это не сработает".