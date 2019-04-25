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Украина не будет просить Совбез ООН принять санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Украина в ходе предстоящего Совбеза ООН по ее запросу в связи с решением РФ об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса не намерена просить накладывать санкции на Россию, она хотела бы реакции международного сообщества, заявил журналистам постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Ранее Украина послала письмо в Совбез ООН с просьбой провести заседание из-за того, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. При этом Путин, говоря об этом указе, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в регионе переходит границы.
"Мы далеки от такого запроса, как санкции против России, но конечно должно быть, как минимум, заявление председателя Совбеза или другое заявление Совета или хотя бы заявление для прессы", — сказал Ельченко.
Он также сообщил, что если действия России по упрощенной выдаче паспортов и приостановка поставок угля "это сигналы новому избранному президенту Украины об определенных условиях, которые он должен организовать, то это не сработает".
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Комментарии92
Украина , Видео , В мире , Владимир Путин , Владимир Ельченко , Совбез ООН , ООН
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