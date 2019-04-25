Зависть? Почему Макаревич обзывает Зеленского

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич у себя в фейсбуке высказался относительно победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского . Музыкант предположил, что бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть объединяет «ненависть» к шутникам, выскочившим «как черт из табакерки».

Российский рок-музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке выразил мнение касаемо победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского. Солист «Машины времени» предположил, что существует «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.

«Это, значит, любой шутник может выскочить, как черт из табакерки, и с ходу набрать 70%? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?» — написал Макаревич.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, в котором участвовали Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко

По результатам обработки 100% протоколов кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,22% голосов, а от «Солидарности» — 25,45%. Срок полномочий Порошенко закончится в мае, в течение 30 дней после финального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

Ранее Зеленский дал интервью для РБК-Украина, в котором пояснил свою позицию по запрету на въезд на Украину для российских артистов, призывая соотечественников быть избирательными в этом вопросе.

«Смотрите, их же тоже надо сначала делить. Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов — взять того же Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина — в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа», — заявил победитель президентской гонки.

Рассуждая о текущем положении дел, Зеленский отметил, что в настоящее время идет «совершенно другой этап информационной войны», в котором требуется избирательный подход к вопросу запрета на въезд россиян в страну.

А именно, он разделил артистов на тех, у кого позиция аналогична Охлобыстину и Пореченкову, и тех, у кого другая точка зрения.

«Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину. Однозначно. Но если мы с вами берем Макара, извините, что я так говорю — Макаревича, мы знакомы очень близко, и много раз встречались, и говорили про Украину. И, честно говоря, могли с ним выпить по рюмке коньяка… И как каждому такому человеку стыдно за то, что делает Кремль — понимаете? Ну как мы можем запрещать таким парням въезд?» — подчеркнул Зеленский.

Вместе с лидером «Машины времени» политик упомянул и Лию Ахеджакову , которая, по его мнению, является «талантливейшей актрисой». Зеленский убежден, что таким артистам, как Ахеджакова и Макаревич, очень непросто из-за разногласий с российским правительством

«Да, мы информационно в Украине, мы защищаем Украину и говорим, что Россия — агрессор, а им, вот таким людям как Макаревич и Ахеджакова — им еще сложнее, ведь они даже там, на территории России говорят, что Кремль — агрессор, Россия — агрессор, «как мы могли», что это позор — им тоже очень сложно», — добавил лидер партии «Слуга народа».

Избранный президент Украины заявил, что власти страны должны быть открыты к таким людям.

«Для меня они сегодня — большие украинцы, я так считаю. Поэтому я и сказал, что выборочно. Список должен быть избирательным. И вообще, ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно», — заключил он.

Ранее стало известно о том, что Окружным административным судом Киева было отменено решение о запрете на въезд в страну для российского артиста Федора Добронравова , исполнившего одну из ролей в сериале «Сваты», который продюсировал Зеленский. Добронравов попал в черный список сотрудниками СБУ из-за поездки в Крым.

«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу [на Украину]. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», — сказал Добронравов.

Согласно версии представителей украинских спецслужб, актер не раз выступал с публичными заявлениями, носившими антиукраинский характер. Вместе с тем, он якобы нарушил закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».