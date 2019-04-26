Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Как отмечается, встреча состоялась 24 апреля. По данным издания, Зеленский и Гройсман провели переговоры в офисе "Квартала". О чем именно они говорили, не уточняется.

Источники рассказали, что у них якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского не исключили сотрудничество с Гройсманом.