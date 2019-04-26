Неформально: СМИ сообщили о встрече Зеленского и Гройсмана

«Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу… О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге», — говорится в телеграм-канале «Украинской правды».

По информации издания, встреча прошла 24 апреля в офисе «95 Квартала». О темах беседы не сообщается.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Победу на выборах одержал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов избирателей.