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Неформально: СМИ сообщили о встрече Зеленского и Гройсмана 

Рамблер + ещё 14 59 минут назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Владимир Гройсман провели неформальную встречу, сообщили украинские СМИ.
«Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу… О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге», — говорится в телеграм-канале «Украинской правды».
По информации издания, встреча прошла 24 апреля в офисе «95 Квартала». О темах беседы не сообщается.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Победу на выборах одержал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов избирателей.
Украина , Видео , В мире , Политика , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Украинская правда
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