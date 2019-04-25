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«Банальная месть»: эксперт раскритиковал языковой закон на Украине 

Рамблер 11 минут назад
Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Ренат Кузьмин назвал закон об исключительности украинского языка местью Порошенко русскоязычным украинцам за проигранные выборы.
«Новый языковой закон — это банальная месть лживого и мелочного Порошенко всем русскоязычным украинцам за проигранные выборы», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.
Он призвал команду избранного президента Украины Владимира Зеленского не только отменить этот закон, но и «отправить на скамью подсудимых всех причастных».
«Результаты поименного голосования можно найти на официальном сайте Рады, важно не допустить их переизбрания в новый состав парламента. А там уж новый генпрокурор разберется», — говорится в сообщении.
25 апреля Верховная рада приняла закон, предусматривающий употребление украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов.
Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал документ и пообещал проверить его на соответствие конституции.
Комментарии269
Украина , В мире , Ренат Кузьмин , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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