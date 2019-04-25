«Банальная месть»: эксперт раскритиковал языковой закон на Украине

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Ренат Кузьмин назвал закон об исключительности украинского языка местью Порошенко русскоязычным украинцам за проигранные выборы.

«Новый языковой закон — это банальная месть лживого и мелочного Порошенко всем русскоязычным украинцам за проигранные выборы», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Он призвал команду избранного президента Украины Владимира Зеленского не только отменить этот закон, но и «отправить на скамью подсудимых всех причастных».

«Результаты поименного голосования можно найти на официальном сайте Рады, важно не допустить их переизбрания в новый состав парламента. А там уж новый генпрокурор разберется», — говорится в сообщении.

25 апреля Верховная рада приняла закон, предусматривающий употребление украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов.

Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал документ и пообещал проверить его на соответствие конституции.