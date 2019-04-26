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ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов 

Lenta.ru + ещё 5 31 минуту назад
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины планирует объявить результаты второго тура президентских выборов 30 апреля. Об этом сообщают «Українськи Новини».
«Сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть пять дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков», — рассказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.
По ее словам, сейчас ЦИК направил в суды запросы о том, поступали ли в них иски об обжаловании результатов на отдельных участках.
Если ЦИК огласит окончательные результаты выборов 30 апреля, то инаугурация избранного президента должна будет состояться не позднее 30 мая.
Ранее победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и, как следствие, отложить инаугурацию политика. Он связал это с нежеланием нынешней власти оставить ему возможность для роспуска Верховной Рады и назначения досрочных выборов.
По закону новый президент может распустить Верховную Раду не позднее, чем за полгода до окончания ее полномочий. В нынешнем случае крайний срок — 27 мая. В ЦИК политику ответили, что подведение итогов выборов не затягивается, а напротив, идет с беспрецедентной скоростью.
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Победу в нем одержал Зеленский, набрав более 73 процентов голосов. Его соперника — действующего главу государства Петра Порошенко — поддержали примерно 24,4 процента избирателей.
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Комментарии5
Украина , В мире , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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