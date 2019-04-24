Инициаторы измены. Депутаты украинского парламента готовят Зеленскому конституционный переворот

В четверг, 25 апреля, в парламенте Украины может произойти конституционный переворот, при котором президентские полномочия Владимира Зеленского могут быть существенно ограничены. Именно этого хочет добиться нынешняя власть, внеся исподтишка изменения в украинское законодательство, о чем предупреждают сразу несколько авторитетных источников

Прославившийся своими расследованиями в области экономики и политики украинский журналист Александр Дубинский 23 апреля сообщил новость, которая стала сенсационной. С целью существенно сузить полномочия следующего президента Украины Владимира Зеленского, действующая власть готова пойти на превращение фигуры главы государства в декоративную.

«Реванш сейчас пытаются протащить через парламент условные «тушки» «Самопомощи», которые в четверг попытаются с голоса, точнее из-под полы внести законопроект, который не будет иметь ни оценки экспертного управления, не будет прочитан рядовыми депутатами, а будет прочитан главами фракций. Внести этот законопроект может вице-спикер Оксана Сыроид», — раскрыл тактику "политических титушек Порошенко" Дубинский.

По его словам, этот документ должны сообща поддержать «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Самопомощь».

«Цель этого законопроекта — мне его скинули люди, которые его видели, получили на руки и которым предложили за него проголосовать в четверг, когда он внезапно появится в зале — максимально ограничить полномочия президента. Ограничить жестко и грубо. Все, что предлагается в этом законопроекте, это перенести все сферы, которые есть в ответственности президента: прокуратура, СБУ, министр обороны, внесение кандидатуры премьер-министра в Раду на согласование — Кабинету министров и коалиции в парламенте», — отметил Дубинский.

Таким образом, на Украине установится диктатура правящей коалиции в Верховной Раде и назначенного ею правительства.

«В принципе Кабинет министров становится главной управляющей силой в государстве, которая согласовывает всё и вся У президента практически не остается никаких функций кроме помилования и представления Украины на внешней арене», — отметил Дубинский.

К своему видеообращению Дубинский приложил текст законопроекта, а точнее — сравнительную таблицу, которая показывает, какие изменения в какие законодательные акты Украины вносятся. В этой таблице 344 страницы. Изменения действительно масштабные. И, что самое главное, вероятность такого развития событий подтверждают и народные депутаты Украины.

Преступая закон

Информацию Дубинского подтвердили народные депутаты.

Так, парламентарий из депутатской группы «Партия „Возрождение“, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Валерий Писаренко подтвердил наличие подобных планов у некоторых из его коллег по парламенту.

»Верховная Рада готовится существенно ограничить полномочия президента. Новоизбранный президент может превратиться в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии. Не буду вдаваться в подробности Скажу лишь, что большинство предложений заговорщиков неконституционные. Как, например, ограничить право президента назначать министра обороны, министра иностранных дел, а также главу Службы безопасности и Секретаря СНБО», — рассказал Писаренко.

В принципе это совпадает с тем текстом, который распространил Дубинский. Однако в отличие от журналиста, Писаренко полон оптимизма — внести поправки в украинское законодательство заговорщикам, по его словам, не удастся.

«Перспектив принятия этого законопроекта не вижу и даже если удастся протащить это через первое чтение планирую подать такое количество конституционных поправок, что будем рассматривать до сложения присяги следующим созывом парламента», — отметил он.

Другой опытный юрист — экс-министр юстиции Елена Лукаш — отмечает: если вдруг депутаты правящей коалиции и «Самопомощи» попытаются провернуть такой «фокус», последствия для них будут весьма и весьма плачевными.

«Вы действительно думаете, что это хороший план, члены «Самопомощи»? Вы подумайте. Например, о том, что: одним окружным судом можно будет установить нарушения регламента и его нарушителей; одним следователем можно будет отработать ваше покушение на захват власти, и, вдогонку, Конституционным судом уничтожить ваш смешной закончик. На все про всё — пару недель работы и десяток лет отсидки. 110 УК — очень тяжкая», — обращается она к депутатам.

Для справки, статья 110 украинского УК — о наказаниях за государственную измену.

Лукаш призвала депутатов подумать, как они будут выглядеть с таким законом при и так невысоком рейтинге и скандалах вокруг руководства партии.

Однако одно дело юристы, а другое — народ. Там, впрочем, тоже предупреждают политиков о возможных и весьма неприятных последствиях.

Вплоть до Майдана

Зеленский, если судить по процентному соотношению проголосовавших за него, самый популярный президент Украины. За него отдали голоса 73,22% избирателей, которые разочаровались в действующей власти и захотели перемен. Теперь их этих перемен исподтишка могут лишить.

«Граждане-бандиты и негодяи из «Самопомощи», «Народного фронта» и БПП! Не навлекайте на себя и своего проворовавшегося и обанкротившегося патрона народный гнев, осмысленный и беспощадный. И направлен он будет на каждого из вас, лишенцев, персонально. Готовящийся вами, проходимцами, «мягкий» переворот путём неконституционного ограничения полномочий избранного страной президента не пройдёт, а вот беда, настоящая, которую, собственно, вы заслуживаете, может свалиться на ваши хитрые и подлые головы и прийти в ваши дома. Не кликайте ее. Люди на взводе, мало не покажется», — предупреждает народных депутатов общественный деятель Максим Гольдарб.

Он советует депутатам из правящей коалиции смириться с уходом своей эпохи.

«Примите своё поражение как заслуженное и смиренно ждите наступления ответственности и, возможно, какого-то прощения. Не балуйтесь!» — резюмирует свое обращение Гольдарб.

В свою очередь политолог Юрий Романенко высказался еще радикальнее. Он призывает Зеленского выводить людей под Верховную Раду. Заодно это, по его словам, поможет политику нивелировать другую проблему — языковой законопроект, который парламент планирует принять 25 апреля.

«Зеленский имеет пока одно преимущество — у него огромная поддержка. И он должен показывать, что он в доме хозяин. Потому что попытка коррумпированной насквозь Рады обрезать его полномочия это точно попытка украсть победу. Поэтому Зеленский должен аппелировать к своей аудитории и привести ее под Раду, чтобы: ускорить процесс инаугурации и навесить дамоклов меч роспуска; показать, что народ выходит массово и не поддерживает попытку клептократов удержать власть; четко высказаться по поводу позорного мовного (языкового — Ред.) закона, который является инструментом клептократов по дальнейшему разжиганию национальной розни в Украине. То есть сказать: «Я против принятия этого закона из-за того, что он является инструментом стравливания украинцев», — отмечает Романенко.

Тем временем в штабе у будущего президента уже заявили: планируемые заговорщиками изменения в законодательство противоречат основному закону.

«Это фактически является отчасти конституционным переворотом», — заявил в эфире канала «112» спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Таким образом то, что должно было быть тайным, стало явным и о нем уже знают все — от самого Зеленского и его команды, до рядовых граждан Украины. И если нынешняя правящая коалиция попытается сузить полномочия президента, ее ожидает не только фиаско в парламенте, но и возможный суд за госизмену, а возможно и волна народного гнева.