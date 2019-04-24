На Украине утвердили план празднования Дня Победы

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил план мероприятий на 2019 год по подготовке и празднованию Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов с Украины

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству разработать план мероприятий, приуроченных к памятным датам, и обеспечить его выполнение. Согласно указу президента, 8, 9 мая и 28 октября в Киеве и других украинских населенных пунктах должны состояться торжественные, мемориальные мероприятия, в которых примут участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, духовенства и организаций гражданского общества.

Решение правительства принято без обсуждения, никаких подробностей не сообщается.

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.