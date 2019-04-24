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В Раде предложили ограничить полномочия Зеленского на посту президента 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Украинская партия «Самопомощь» выдвинула законопроект, который ограничивает полномочия президента страны, сообщает УНИАН. В случае принятия закона его действие будет распространятся уже на победителя состоявшихся в стране президентских выборов Владимира Зеленского.
Автор законопроекта — заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид — опубликовала текст документа на своей странице в Facebook. В числе прочего, проект прописывает процедуру импичмента. Но сама Сыроид отмечает, что осуществить отстранение президента будет все равно сложно.
«Процедура импичмента президента выписана в конституции, и она, к сожалению, оказалась недействительной. Ничего в законе нельзя добавить. Чтобы мы не прописали в законе, импичмент, если не будет изменена конституция, не произойдет никогда. Четыре пятых депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря о том, что они должны проголосовать за импичмент президента», — цитирует Сыроид агентство.
Она также отметила, что цель закона — не ограничить власть президента, а привести ее в соответствие с конституцией и защитить президента.
«Любой, кто приходит на такой объем власти, становится очень уязвимым. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, говорит: ''я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом''», — написала она.
В эфире «112 Украина» политический эксперт Владимир Кацман сказал, что в случае принятия закона президенту вместо администрации остается канцелярия. Он также будет лишен права назначать состав Совета национальной безопасности и обороны страны.
«Фактически у президента отнимутся все полномочия, включая возможность оспорить этот законопроект. Потому что он сможет его оспорить только через полгода в Конституционном суде», — отметил Кацман.
23 апреля ЦИК Украины закончил подсчет протоколов после второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей (более 13,5 млн человек), действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов (более 4,5 млн человек).
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Кацман , Центризбирком России , Верховная Рада , УНИАН
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