В Раде предложили ограничить полномочия Зеленского на посту президента

Украинская партия «Самопомощь» выдвинула законопроект, который ограничивает полномочия президента страны, сообщает УНИАН. В случае принятия закона его действие будет распространятся уже на победителя состоявшихся в стране президентских выборов Владимира Зеленского

Автор законопроекта — заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид — опубликовала текст документа на своей странице в Facebook. В числе прочего, проект прописывает процедуру импичмента. Но сама Сыроид отмечает, что осуществить отстранение президента будет все равно сложно.

«Процедура импичмента президента выписана в конституции, и она, к сожалению, оказалась недействительной. Ничего в законе нельзя добавить. Чтобы мы не прописали в законе, импичмент, если не будет изменена конституция, не произойдет никогда. Четыре пятых депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря о том, что они должны проголосовать за импичмент президента», — цитирует Сыроид агентство.

Она также отметила, что цель закона — не ограничить власть президента, а привести ее в соответствие с конституцией и защитить президента.

«Любой, кто приходит на такой объем власти, становится очень уязвимым. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, говорит: ''я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом''», — написала она.

В эфире «112 Украина» политический эксперт Владимир Кацман сказал, что в случае принятия закона президенту вместо администрации остается канцелярия. Он также будет лишен права назначать состав Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Фактически у президента отнимутся все полномочия, включая возможность оспорить этот законопроект. Потому что он сможет его оспорить только через полгода в Конституционном суде», — отметил Кацман.