Зеленский — не политический самоубийца, чтобы удовлетворять «хотелки» Коломойского — Золотарев

Политтехнолог отметил, что Коломойский располагает самыми подготовленными к системной работе кадрами, такие как Игорь Палица, имеющий опыт губернаторства. Его, продолжил эксперт, прочат на пост премьера, и возможно, что это назначение пройдет.

«Но сам Зеленский хоть и неопытный политик, но он и не политический самоубийца, чтобы удовлетворять «хотелки» Игоря Валерьевича вроде возврата «ПриватБанка» или возврата 2 млрд долларов компенсации за, как он считает, незаконную национализацию банка», — подчеркнул Золотарев.

На осенних парламентских выборах в Украине может состояться олигархический реванш. Вопрос в том, что они между собой будут делить, когда воровать уже практически нечего, а с другой стороны на них давят мощные силы из за рубежа, заключил политолог.