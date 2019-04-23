Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский — не политический самоубийца, чтобы удовлетворять «хотелки» Коломойского — Золотарев 

Украина.ру 1 час назад
Политтехнолог отметил, что Коломойский располагает самыми подготовленными к системной работе кадрами, такие как Игорь Палица, имеющий опыт губернаторства. Его, продолжил эксперт, прочат на пост премьера, и возможно, что это назначение пройдет.
«Поздравил с победой»: Генсек пригласил Зеленского в НАТО
«Но сам Зеленский хоть и неопытный политик, но он и не политический самоубийца, чтобы удовлетворять «хотелки» Игоря Валерьевича вроде возврата «ПриватБанка» или возврата 2 млрд долларов компенсации за, как он считает, незаконную национализацию банка», — подчеркнул Золотарев.
На осенних парламентских выборах в Украине может состояться олигархический реванш. Вопрос в том, что они между собой будут делить, когда воровать уже практически нечего, а с другой стороны на них давят мощные силы из за рубежа, заключил политолог.
Последние новости
Конец эпохи Порошенко. Украина выбрала президента Порошенко поздравил Зеленского с победой В штабе Зеленского рассказали о планах в отношениях с Россией
Украина , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Призыв к борьбе: Мэй напомнила Зеленскому о России110
Прояснилась дальнейшая судьба Порошенко125
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО332
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль69
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания86
Видео
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль
Происшествия Пожары
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание
В мире Политика
Задержание силовиков по делу Арашуковых сняли на видео
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания
В мире
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»
Украина В мире
Появилось видео секретной подлодки для «Посейдона»
Армия Оружие
Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение