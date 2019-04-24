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Янукович захотел вернуться на Украину 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство. Об этом «Известиям» рассказал адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
По словам Сердюка, при президенте Петре Порошенко дело Януковича было излишне политизированно. Адвокат выразил надежду, что с приходом к власти Владимира Зеленского процесс будет проходить более справедливо.
Сердюк подчеркнул, что бывший глава государства вынужден временно оставаться в России до тех пор, пока обвинения не будут сняты. Защита намерена восстановить его права и доказать, что преследование Януковича носит исключительно политический характер.
Адвокат также хочет привлечь к ответственности тех, кто, по его мнению, действительно виновен в событиях 2014 года. Так, уголовные дела уже возбуждены против спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и других должностных лиц. Их обвиняют в «умышленной сдаче Крыма, насильственном захвате власти, госизмене, организации массовых убийств» на майдане в 2014 году.
Представители партии «Оппозиционный блок» пояснили, что у Зеленского нет оснований преследовать Януковича. Тем не менее, для возвращения экс-президента на Украину потребуется время, чтобы произошла частичная смена политической элиты.
Виктор Янукович бежал в Россию 22 февраля 2014 года, когда политический кризис на Украине, получивший название Евромайдан, достиг апогея. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.
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Украина , Видео , В мире , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Виталий Сердюк , Арсений Яценюк , Верховная Рада , газета "Известия"
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