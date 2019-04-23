Украинские моряки начали учиться абордажному захвату судов

Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВМС Украины начали учения по абордажу судов. Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп. Какие сценарии отрабатывает Киев, разбиралась «Газета.Ru».

Военно-морские силы Украины приступили к учениям по захвату судов, сообщается в фейсбуке этой военной структуры. Отмечается, что бойцов и офицеров 73-го морского центра специального назначения ВМСУ готовят в рамках так называемой программы VBSS (visit, board, search and seizure) — сближение, высадка, прочесывание и захват.

«Это американская программа. И за подобными мероприятиями боевой подготовки ВМСУ, скорее всего, стоят «морские котики» из США, иными словами, подразделения Сил специальных операций ВМС США», — пояcнил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

Военачальник напомнил, что еще с 2017 года американцы приступили к строительству оперативного центра ВМСУ в Очакове. Еще тогда предполагалось, что это объект будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих учений, проводимых военно-морскими силами Украины.

А в январе этого года на базу в Очакове прибыли несколько американских транспортных самолетов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий. В свое время об этом сообщали источники военной разведки ДНР в Одессе, и эту информацию передавало ИА «Новый день».

А теперь уточним, что собой представляет 73-й морской центр специального назначения (73-й МЦСпО, войсковая часть А1594). Это часть специального назначения военно-морских сил Украины. Дислоцируется центр в Очакове Николаевской области Украины. В советские годы 73-й МЦСпО был поистине легендарной 17-й отдельной бригадой специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС СССР, бойцы и командиры которого выполняли боевые задачи в разных точках мира.

По последним данным, в настоящее время структурно Центр состоит из трех отрядов специального назначения и частей обеспечения: 1-го отряда подводного минирования; 2-го отряда подводного разминирования и прорыва противодесантных заграждений; 3-го разведывательного отряда; подразделений боевого и тылового обеспечения.

Центру приданы следующие корабли и катера: корабль управления «Переяслав», водолазное судно «Нетишин», патрульный катер «Скадовск», десантный катер «Сватов».

На вооружении Центра имеются подводные средства движения и носители водолазов «Тритон-2М» и «Сирена-УМ», специальное подводное стрелковое оружие — пистолеты СПП-1, автоматы АПС, другая специальная техника.

В задачи 73-го морского центра специального назначения входит проведение разведывательных операций, осуществление диверсий, захват судов, захват береговых объектов, подводное минирование и разминирование.

Центр принимал участие в боевых действиях на Донбассе и том числе привлекался даже к решению штурмовых задач.

По всей видимости, украинскими моряками готовится своеобразный ответ со стороны Киева на действия России в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Как известно, 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

В Москве тогда назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы.

«Если Россия незаконно захватывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то и российские корабли должны быть задержаны».

Вполне возможно, что украинский замысел заключается в том, чтобы захватить в открытом море одно из российских торговых судов и тем самым создать какие-либо условия для последующего торга с Москвой.

Есть основания предполагать, что подобные замыслы вынашивались еще до избрания Владимира Зеленского президентом Украины. В этой связи вполне возможно, что соответствующие учения 73-го морского центра специального назначения ВМСУ будут продолжены, но вот какая-либо практическая реализация подобного замысла по захвату одного из российских судов будет отложена, что называется, до выяснения внутриполитической обстановки на Украине. Во всяком случае, ожидать каких-либо резких движений со стороны ВМСУ в ближайшие 100 дней нет оснований.

Технически захватить торговый корабль в открытом море несложно. Это с успехом до недавнего времени проделывали даже иррегулярные формирования типа сомалийских пиратов. Никакого особого оснащения у них для решения таких задач не было. В качестве транспортных средств морские разбойники использовали малотоннажные суда (катера, моторные лодки, рыболовецкие суда). Вооружены сомалийцы были только автоматическим оружием и гранатометами.

К примеру, только в 2009 году ими было совершено 406 пиратских нападений. Сомалийцам в том году удалось захватить 49 судов с 1052 членами команд на борту. Восемь моряков были убиты и 68 получили ранения.

Тем более абордаж торговых судов вполне по силам украинскому 73-му морскому центру специального назначения. Сил и средств, а также необходимой выучки у украинских спецназовцев для этого будет вполне достаточно.

«Гораздо сложнее спрогнозировать военно-политические последствия подобного шага. Вполне возможно, что практически немедленно силами специальных операций Черноморского флота России будет проведена ответная операция по отбитию захваченного судна. Скорее всего, в этом случае не обойдется без человеческих жертв, в первую очередь, со стороны украинских моряков», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его мнению, подобный инцидент резко осложнит и без того накаленные взаимоотношения между двумя государствами и может поставит Киев и Москву на грань войны. Поэтому украинским морякам надо десять раз подумать, прежде чем пойти на столь недружественный шаг в отношении российского судна.