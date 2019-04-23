Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»

«Будет возвращена народу»: фабрику Порошенко хотят забрать

Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве незаконной, сообщает ТАСС.

Фабрика имени Карла Маркса была приватизирована нынешним президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году, в настоящее время она входит в корпорацию Roshen.

Илья Кива заявил, что фабрика была украдена у украинского народа. По его словам, после выборов появилась «надежда на прозрачное и должное рассмотрение» иска.