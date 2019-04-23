Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»

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«Будет возвращена народу»: фабрику Порошенко хотят забрать 

Рамблер + ещё 3 53 минуты назад
Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве незаконной, сообщает ТАСС.
Фабрика имени Карла Маркса была приватизирована нынешним президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году, в настоящее время она входит в корпорацию Roshen.
Илья Кива заявил, что фабрика была украдена у украинского народа. По его словам, после выборов появилась «надежда на прозрачное и должное рассмотрение» иска.
«Фабрика, которая сейчас почему-то называется Roshen, обязательно будет возвращена народу», — пообещал он в интервью телеканалу NewsOne.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС
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