Уголовное дело и импичмент: Порошенко озвучили вердикт

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Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко 

РИА Новости 26 минут назад
Судебная коллегия Окружного административного суда Киева требует импичмента президента Украины Петра Порошенко и возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.
Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой принять реальные меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий руководства государства. В документе говорится, что Порошенко, а также министр юстиции Павел Петренко, глава Национального банка Украины Яков Смолий совершили преступления. Так, коллегия расценивает заявления Порошенко после вынесения решения о признании незаконной национализации Приватбанка в качестве давления на судебную систему, посягательства на ее независимость и беспристрастность.
"Фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины", — считает коллегия.
Судебная коллегия просит парламент рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента президента и сообщить Высшей квалификационной комиссии о недопустимости проведения оценки судей Окружного административного суда Киева из-за имеющегося конфликта интересов.
На прошлой неделе суд признал незаконной национализацию Приватбанка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем финансовой организации.
После этого Порошенко заявил, что возвращение Приватбанка Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом. Он призвал ускорить переаттестацию судей, принявших это решение, а Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре поручил изучить возможность возбуждения дела против них. В свою очередь, Минфин и Нацбанк готовят апелляцию.
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Украина , Видео , В мире , Павел Петренко , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , СБУ , Минфин
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