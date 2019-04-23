Уголовное дело и импичмент: Порошенко озвучили вердикт

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Судебная коллегия Окружного административного суда Киева требует импичмента президента Украины Петра Порошенко и возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.

Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой принять реальные меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий руководства государства. В документе говорится, что Порошенко, а также министр юстиции Павел Петренко , глава Национального банка Украины Яков Смолий совершили преступления. Так, коллегия расценивает заявления Порошенко после вынесения решения о признании незаконной национализации Приватбанка в качестве давления на судебную систему, посягательства на ее независимость и беспристрастность.

"Фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины", — считает коллегия.

Судебная коллегия просит парламент рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента президента и сообщить Высшей квалификационной комиссии о недопустимости проведения оценки судей Окружного административного суда Киева из-за имеющегося конфликта интересов.

На прошлой неделе суд признал незаконной национализацию Приватбанка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем финансовой организации.