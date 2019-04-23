В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

Новое правительство Владимира Зеленского «раскроет всю правду» о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году. Вероятный кандидат на пост министра обороны Украины Иван Апаршин опубликовал статью, рассказав о планах новых украинских властей в сфере обороны. По его словам, никто не собирается ничего прятать, и информация о боях в Иловайске и «захвате Крыма» будет обнародована.

Вероятный кандидат на пост министра обороны в правительстве Владимира Зеленского, украинский полковник запаса Иван Апаршин, рассказал о планах новых властей Украины в сфере обороны и нацбезопасности. Об этом сообщается в его статье на сайте «Обозреватель».

«Правда об Иловайске, правда о Дебальцево, правда о начале войны в 2014 году, правда по поводу захвата Крыма будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — написал украинский военный.

Апаршин добавил, что должностные лица, командовавшие Вооруженными силами Украины (ВСУ) в дни поражений или бездействовавшие, будут привлечены к ответственности. Ожесточенные боевые действия в районе Иловайска между подразделениями силовых структур Украины и вооруженными формированиями самопровозглашенной ДНР проходили с 10 августа по 3 сентября 2014 года, украинские войска были окружены и потерпели тяжелое поражение, потеряв, по данным ВСУ, более 300 человек убитыми, 158 — пропавшими без вести.

В ДНР заявили, что украинские силовики потеряли тогда более 900 человек убитыми.

Кроме того, Иван Апаршин заявил, что будут наказаны коррупционеры, замешанные в «грязных» поставках горюче-смазочных материалов в ВСУ. По словам возможного главы минобороны, реформирование ожидает госконцерн «Укроборонпром» , вокруг которого разворачивается масштабный коррупционный скандал.

«Никто больше не будет зарабатывать на крови. [Концерн] будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики и будет создан центральный государственный орган исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики», — добавил он.

При этом Украина при Зеленском намерена отказаться от принудительного призыва в армию, подчеркнул Апаршин.

Свою карьеру Иван Апаршин начинал еще в Советской армии. Образование получил в Киевском высшем общевойсковом командном училище и Военной академии им. Фрунзе в Москве. В вооруженных силах служил с 1977 года, в 2000 году ушел в отставку в звании полковника.

18 апреля Владимир Зеленский, представляя свою команду, назвал Апаршина «экспертом в сфере обороны». До этого отставной полковник входил в команду экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко

По словам Апаршина, он не готов подтвердить слухи о своем возможном назначении, но «рассмотрит такое предложение», если оно поступит.

15 апреля в штабе Зеленского обозначили свое отношение к референдуму по Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата признали неизбежность диалога с Москвой.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба Зеленского.

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Путин, в свою очередь, в середине октября 2016 года заявил, что крымчане выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву. Он также отметил, что Россия не оккупирует территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а ситуация в Донбассе является следствием недальновидной политики украинских властей. Тема Крыма тем более не подлежит обсуждению в подобном контексте, подчеркнул Песков.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.