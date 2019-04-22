Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят

«Разогнать этих мерзавцев»: На Украине заявили о возможном роспуске Верховной рады

«Понятно, что сопротивляться правительство и парламент долго не сможет. Потому что появится еще и народное желание разогнать этих мерзавцев. Если все будет так же продолжаться, то с вероятностью в 90% Раду распустят», — сказал он изданию «Украина.ру».

Политолог предположил, что есть вероятность развития событий, при котором олигарху Игорю Коломойскому, который, по его мнению, стоит за Зеленским, сделают выгодное предложение в обмен на сохранение парламента. Однако он отметил, что до выборов в раду осталось мало времени, поэтому такой сценарий маловероятен.

Ищенко также предположил, что депутатов могут оставить на местах, если Коломойскому будут поступать угрозы из США или Европы.

Однако, по его словам, скорее всего рада будет распущена, заключил эксперт.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. Согласно предварительным подсчетам голосов, победу в нем одержал Владимир Зеленский.