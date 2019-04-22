Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ

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Против планов Порошенко: суд приостановил переименование УПЦ 

Рамблер 55 минут назад
Процесс переименования канонической Украинской православной церкви на Украине приостановлен. Такое решение вынес окружной административный суд Киева, передает РИА «Новости».
«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», — говорится в заявлении пресс-службы суда.
В марте УПЦ решила оспорить в суде требование министерства культуры о переименовании и перерегистрации.
Закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность, вступил в силу на Украине в конце 2018 года.
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Минкультуры , РПЦ , РИА Новости
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