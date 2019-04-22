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Супруга Владимира Зеленского испугалась статуса первой леди 

News.ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
Супруга Владимира Зеленского Елена призналась, что её пугает роль первой леди страны.
Страшно, конечно, — ответила она на вопрос журналиста «Би-би-си Украина» о том, готова ли она к ответственной должности.
По словам жены политика, она ещё не думала, чем займётся в новом статусе, однако уверена, что будет находиться в тени известного мужа. Елена отметила, что с удовольствием продолжит писать сценарии в «Студию Квартал 95», чем она занималась по сей день.
Ранее News.ru писал, что решение Владимира Зеленского баллотироваться в президенты далось его жене нелегко, однако первые данные экзитполов 21 апреля супруги встретили вместе. Во втором туре выборов шоумен набрал рекордные 73% голосов — ещё ни один кандидат в президенты Украины не получал такой кредит доверия со стороны сограждан.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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