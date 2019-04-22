«Страшно, конечно»: Жена Зеленского сделала признание

«Страшно, конечно»: Жена Зеленского рассказала о планах в роли первой леди

В интервью «Би-би-си Украина» Елена Зеленская рассказала, что после избрания своего мужа на пост президента хотела бы остаться в тени и продолжить работать сценаристом студии «Квартал 95».

Супруга Зеленского призналась, что предпочла бы ничего не менять в своем образе жизни, однако она понимает, что ряд обязанностей первой леди не удастся ни на кого переложить.

Елена Зеленская рассказала также, что узнала о выдвижении кандидатуры мужа на главный пост страны из соцсетей.