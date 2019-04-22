«Страшно, конечно»: Жена Зеленского сделала признание

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского призналась, что боится политики.
В интервью «Би-би-си Украина» Елена Зеленская рассказала, что после избрания своего мужа на пост президента хотела бы остаться в тени и продолжить работать сценаристом студии «Квартал 95».
Супруга Зеленского призналась, что предпочла бы ничего не менять в своем образе жизни, однако она понимает, что ряд обязанностей первой леди не удастся ни на кого переложить.
Елена Зеленская рассказала также, что узнала о выдвижении кандидатуры мужа на главный пост страны из соцсетей.
«Мы были как раз на лыжах во Франции, спокойно встретили Новый год, выпили шампанского и пошли спать. А утром я в соцсетях вижу этот шквал. Я была очень удивлена и спросила: а можно было меня предупредить, чтобы я подготовилась морально. А он говорит: "А я тебе ничего не говорил? Я забыл". Дело в том, что они были в туре и записали это объявление в другом городе после концерта. Мы не виделись до Нового года, потому что он был в туре, и он забыл мне сказать. Поэтому меня ждал сюрприз», — сказала Зеленская.