«Страшно, конечно»: Жена Зеленского сделала признание

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«Страшно, конечно»: Жена Зеленского рассказала о планах в роли первой леди 

Рамблер 8 минут назад
Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского призналась, что боится политики.
В интервью «Би-би-си Украина» Елена Зеленская рассказала, что после избрания своего мужа на пост президента хотела бы остаться в тени и продолжить работать сценаристом студии «Квартал 95».
Супруга Зеленского призналась, что предпочла бы ничего не менять в своем образе жизни, однако она понимает, что ряд обязанностей первой леди не удастся ни на кого переложить.
Елена Зеленская рассказала также, что узнала о выдвижении кандидатуры мужа на главный пост страны из соцсетей.
«Мы были как раз на лыжах во Франции, спокойно встретили Новый год, выпили шампанского и пошли спать. А утром я в соцсетях вижу этот шквал. Я была очень удивлена и спросила: а можно было меня предупредить, чтобы я подготовилась морально. А он говорит: "А я тебе ничего не говорил? Я забыл". Дело в том, что они были в туре и записали это объявление в другом городе после концерта. Мы не виделись до Нового года, потому что он был в туре, и он забыл мне сказать. Поэтому меня ждал сюрприз», — сказала Зеленская.
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Украина , Видео , В мире , Елена Зеленская , Владимир Зеленский
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