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США послали Зеленскому «сигнал» по поводу Порошенко 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Петр Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США, пишут украинские СМИ. В эфире радио Sputnik американист Михаил Синельников-Оришак не исключил, что Вашингтон употребит свое влияние в защиту проигравшего выборы Порошенко.
США предоставили пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко гарантии неприкосновенности, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в лоббистских кругах Вашингтона.
По утверждению издания, Соединенные Штаты якобы предупредили команду лидирующего во втором туре выборов кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, "чтобы Порошенко не трогали".
В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак высказал свой взгляд на ситуацию.
"США посылают сигнал: те люди, которые оказали большую помощь Соединенным Штатам в продвижении их политики "влияния" на Россию, должны быть неприкосновенными, и они должны понимать, что США в трудный момент окажут им поддержку. Это такая стратегическая политика, поэтому поддержка США — это достаточно серьезно. Несмотря на все заявления Зеленского о том, что он является "приговором" Порошенко, и прочие обещания, я думаю, что если США будут не декларировать, а действительно употребят свое влияние на ограждение Порошенко от всякого рода скандалов, судебных преследований, Зеленский при всем пафосе ничего сделать уже бывшему президенту Украины не сможет", — считает Михаил Синельников-Оришак.
После обработки более 95% протоколов Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, Порошенко поддержали 24,50% избирателей.
Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
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Украина , Статьи , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МВД , Центризбирком России , ИА Sputnik , США
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