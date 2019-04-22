США послали Зеленскому «сигнал» по поводу Порошенко

Петр Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США , пишут украинские СМИ. В эфире радио Sputnik американист Михаил Синельников-Оришак не исключил, что Вашингтон употребит свое влияние в защиту проигравшего выборы Порошенко.

США предоставили пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко гарантии неприкосновенности, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в лоббистских кругах Вашингтона.

По утверждению издания, Соединенные Штаты якобы предупредили команду лидирующего во втором туре выборов кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, "чтобы Порошенко не трогали".

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак высказал свой взгляд на ситуацию.

"США посылают сигнал: те люди, которые оказали большую помощь Соединенным Штатам в продвижении их политики "влияния" на Россию, должны быть неприкосновенными, и они должны понимать, что США в трудный момент окажут им поддержку. Это такая стратегическая политика, поэтому поддержка США — это достаточно серьезно. Несмотря на все заявления Зеленского о том, что он является "приговором" Порошенко, и прочие обещания, я думаю, что если США будут не декларировать, а действительно употребят свое влияние на ограждение Порошенко от всякого рода скандалов, судебных преследований, Зеленский при всем пафосе ничего сделать уже бывшему президенту Украины не сможет", — считает Михаил Синельников-Оришак.

После обработки более 95% протоколов Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, Порошенко поддержали 24,50% избирателей.