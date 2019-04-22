«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт

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«Не вижу разницы»: Шахназаров увидел «порошенковский» курс в действиях Зеленского 

Рамблер 52 минуты назад
Режиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит разницы в политических курсах Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Как сообщают «Вести», в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Шахназаров высказал мнение, что на Украине останется «порошенковский» курс.
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По словам режиссера, Зеленский, как и его предшественник, направляется в НАТО и не собирается выполнять минские соглашения и урегулировать ситуацию в Донбассе.
«Единственное, что новый президент, возможно, сделает — простит артистов и разрешит им въезд на Украину. Но под это, видимо, потребует поставки нефти», — предположил режиссер.
Шахназаров признался, что не испытывает радости от победы Владимира Зеленского на выборах.
«Когда человек с еврейскими корнями называет Бандеру героем, это говорит о многом», — отметил он.
По словам режиссера, Украина придерживается антироссийского вектора, и победа Зеленского еще раз свидетельствует о том, «что у украинского общества в целом сегодня именно такое отношение к России».
21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. Согласно предварительным подсчетам голосов, победу в нем одержал Владимир Зеленский.
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Украина , Видео , В мире , Политика
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