«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт

«Не вижу разницы»: Шахназаров увидел «порошенковский» курс в действиях Зеленского

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит разницы в политических курсах Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как сообщают «Вести», в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Шахназаров высказал мнение, что на Украине останется «порошенковский» курс.

По словам режиссера, Зеленский, как и его предшественник, направляется в НАТО и не собирается выполнять минские соглашения и урегулировать ситуацию в Донбассе.

«Единственное, что новый президент, возможно, сделает — простит артистов и разрешит им въезд на Украину. Но под это, видимо, потребует поставки нефти», — предположил режиссер.

Шахназаров признался, что не испытывает радости от победы Владимира Зеленского на выборах.

«Когда человек с еврейскими корнями называет Бандеру героем, это говорит о многом», — отметил он.

По словам режиссера, Украина придерживается антироссийского вектора, и победа Зеленского еще раз свидетельствует о том, «что у украинского общества в целом сегодня именно такое отношение к России».

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. Согласно предварительным подсчетам голосов, победу в нем одержал Владимир Зеленский.