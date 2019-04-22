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«Через год»: Порошенко намерен идти в президенты вновь 

Рамблер + ещё 39 7 минут назад
Фото: Reuters
Петр Порошенко заявил о намерении вернуться на пост президента Украины через год.
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В ходе выступления на митинге в свою поддержку Порошенко заявил, что собирается победить на следующих президентских выборах.
«Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую (на которой находится здание АП) после следующих президентских выборов», — приводит ТАСС слова Порошенко.
В это время сторонники действующего президента начали скандировать: «через год», на что Порошенко ответил: «Через год, так через год».
Политик также заявил, что начнет готовиться к следующим президентским выборам «уже сейчас».
21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. Согласно предварительным подсчетам голосов, победу в нем одержал Владимир Зеленский.
Украина , В мире , Кавказ
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