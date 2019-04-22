Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому

Присягнуть как можно скорее: Зеленский обошел Порошенко

«Коммерсант» пишет , что Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины , должен как можно скорее принести присягу, чтобы распустить Верховную раду , в которой у него нет сторонников. Раду нельзя распустить, если до конца срока ее полномочий останется менее полугода.

Депутаты пришли к власти 27 ноября 2014-го, а очередные выборы парламента состоятся 27 октября 2019-го, поэтому процедуру роспуска необходимо начать до 27 мая. У противников Зеленского есть возможности затянуть процесс: после выборов у ЦИК есть десять дней на утверждение итогов, затем результаты нужно опубликовать в течение максимум трех дней. С этого момента начнется отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти инаугурация. Дату церемонии назначает Верховная рада.

Плюсы для России: к чему приведет авария корабля Crew Dragon

Авария, произошедшая во время огневых испытаний разработанного SpaceX корабля Crew Dragon, серьезно повлияет на программу пилотируемых полетов США пишут «Известия». Взрыв произошел в корабле, почти полностью сертифицированном для пилотируемых запусков

Если раньше предполагалось, что первый полет Crew Dragon с астронавтами будет совершен в конце 2019 года, то теперь запуск отложат. В этом есть плюсы для компании Boeing с ее пилотируемым космическим кораблем Starliner и для российской космонавтики: весь 2019-й (возможно, и весь 2020-й) «Роскосмос» будет оставаться единственной организацией в мире, способной совершать пилотируемые полеты на МКС и зарабатывать на этом.

Медведев обратился к Зеленскому

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook посоветовал Владимиру Зеленскому, побеждающему на выборах президента Украины, избрать прагматичный и ответственный подход к управлению страной и в первую очередь заняться ситуацией в Донбассе.

Медведев заявил, что у него не иллюзий о Зеленском: он, по мнению российского премьера, будут использовать старые идеологические формулы. Однако Медведев считает, что с приходом Зеленского у России и Украины появляются шансы на улучшение отношений. По словам премьера, Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие.

В России выросла популярность наличных

В начале 2019 года наличные платежи начали отнимать долю у безнала в российских магазинах. Как сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков, доля платежей по картам к марту упала до 36 процентов (рекордную долю безнала в 40 процентов фиксировали в декабре 2018-го).

По мнению опрошенных РБК экспертов, небольшие магазины предпочитают наличку из-за выросшего с 18-и до 20 процентов НДС, высоких банковских комиссий (в среднем 1,5–2,5 процента) и для формирования фонда серых зарплат.

Суд отказал морякам ЧФ в выплате суточных за походы в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил иск 27 моряков Черноморского флота, требовавших выплаты суточных за время нахождения в Сирии. Как пишет «Коммерсант», офицеры добивались выплаты в размере примерно 300 тысяч рублей, а моряки-контрактники — по 200 тысяч рублей каждому.