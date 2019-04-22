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Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Reuters

Присягнуть как можно скорее: Зеленский обошел Порошенко

«Коммерсант» пишет, что Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины, должен как можно скорее принести присягу, чтобы распустить Верховную раду, в которой у него нет сторонников. Раду нельзя распустить, если до конца срока ее полномочий останется менее полугода.
Депутаты пришли к власти 27 ноября 2014-го, а очередные выборы парламента состоятся 27 октября 2019-го, поэтому процедуру роспуска необходимо начать до 27 мая. У противников Зеленского есть возможности затянуть процесс: после выборов у ЦИК есть десять дней на утверждение итогов, затем результаты нужно опубликовать в течение максимум трех дней. С этого момента начнется отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти инаугурация. Дату церемонии назначает Верховная рада.

Плюсы для России: к чему приведет авария корабля Crew Dragon

Авария, произошедшая во время огневых испытаний разработанного SpaceX корабля Crew Dragon, серьезно повлияет на программу пилотируемых полетов США, пишут «Известия». Взрыв произошел в корабле, почти полностью сертифицированном для пилотируемых запусков
Если раньше предполагалось, что первый полет Crew Dragon с астронавтами будет совершен в конце 2019 года, то теперь запуск отложат. В этом есть плюсы для компании Boeing с ее пилотируемым космическим кораблем Starliner и для российской космонавтики: весь 2019-й (возможно, и весь 2020-й) «Роскосмос» будет оставаться единственной организацией в мире, способной совершать пилотируемые полеты на МКС и зарабатывать на этом.

Медведев обратился к Зеленскому

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook посоветовал Владимиру Зеленскому, побеждающему на выборах президента Украины, избрать прагматичный и ответственный подход к управлению страной и в первую очередь заняться ситуацией в Донбассе.
Медведев заявил, что у него не иллюзий о Зеленском: он, по мнению российского премьера, будут использовать старые идеологические формулы. Однако Медведев считает, что с приходом Зеленского у России и Украины появляются шансы на улучшение отношений. По словам премьера, Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие.

В России выросла популярность наличных

В начале 2019 года наличные платежи начали отнимать долю у безнала в российских магазинах. Как сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков, доля платежей по картам к марту упала до 36 процентов (рекордную долю безнала в 40 процентов фиксировали в декабре 2018-го).
По мнению опрошенных РБК экспертов, небольшие магазины предпочитают наличку из-за выросшего с 18-и до 20 процентов НДС, высоких банковских комиссий (в среднем 1,5–2,5 процента) и для формирования фонда серых зарплат.

Суд отказал морякам ЧФ в выплате суточных за походы в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил иск 27 моряков Черноморского флота, требовавших выплаты суточных за время нахождения в Сирии. Как пишет «Коммерсант», офицеры добивались выплаты в размере примерно 300 тысяч рублей, а моряки-контрактники — по 200 тысяч рублей каждому.
Адвокат моряков пояснял, что они получили право на суточные, предусмотренные постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии. Руководители моряков утверждали, что походы на кораблях не являются командировками, поэтому морякам положены не суточные, а ежемесячная надбавка за повышенные риски, которую они уже получили.
Комментарии16
Украина , В мире , Дмитрий Медведев , Владимир Зеленский , Boeing , Роскосмос , SpaceX , Правительство РФ , Центризбирком России , Верховная Рада , газета "Известия" , США
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