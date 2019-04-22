Зеленский высказал своё отношение к закону об украинском языке

Я должен защищать украинский язык, и я это буду делать, — приводит ТАСС слова кандидата в президенты.

Он подчеркнул, что будет счастлив, если парламент на следующей неделе одобрит закон о языке и с радостью его подпишет.

Осенью 2018 года Верховная рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении, во втором чтении рассмотрение началось 28 февраля этого года. Если документ будет одобрен, то единственным государственным официальным языком на Украине станет украинский, а все попытки введения многоязычия будут признаны «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».

Законопроект вызвал широкий резонанс в стране и за рубежом, так как он может привести к нарушению прав нацменьшинств, проживающих на территории Украины.