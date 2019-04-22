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Зеленский высказал своё отношение к закону об украинском языке 

News.ru + ещё 7 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидирующий по итогам второго тура президентских выборов на Украине шоумен Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.
Я должен защищать украинский язык, и я это буду делать, — приводит ТАСС слова кандидата в президенты.
Он подчеркнул, что будет счастлив, если парламент на следующей неделе одобрит закон о языке и с радостью его подпишет.
Осенью 2018 года Верховная рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении, во втором чтении рассмотрение началось 28 февраля этого года. Если документ будет одобрен, то единственным государственным официальным языком на Украине станет украинский, а все попытки введения многоязычия будут признаны «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».
Законопроект вызвал широкий резонанс в стране и за рубежом, так как он может привести к нарушению прав нацменьшинств, проживающих на территории Украины.
Ранее News.ru писал о том, что эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский усомнился в том, что лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский, сможет радикально изменить курс страны, заданный Петром Порошенко. По его словам, Зеленский изначально не оппонировал действующему президенту, а хотел изменить лишь те направления, от которых украинцы устали.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Олег Неменский , РИСИ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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