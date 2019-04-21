Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине

Стали известны первые результаты экзитполов по результатам выборов на Украине

За лидера первого тура выборов Владимира Зеленского свои голоса отдали 75,8% респондентов.

Известный общественный деятель и активист майдана Юрий Касьянов на своем канале опубликовал первые результаты, полученные от людей, которые проводят экзитполы-опросы жителей Украины на выходах с избирательных участков.

До 20.00 их публикация официально запрещена, но первые утечки информации уже появляются.

По сведениям Касьянова, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовало 24,2% опрошенных украинцев. За лидера первого тура выборов Владимира Зеленского свои голоса отдали 75,8% респондентов.

Между тем, как сообщает «Русская весна», штаб одного из кандидатов дает результаты опросов в пригороде Киева — Белой Церкви, в соответствии с ними Зеленский получает 78% голосов избирателей, а действующий президент — всего 18%.

Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов главы государства. Жители страны делают выбор между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Согласно соцопросам, Зеленского намерены поддержать более 70% украинцев, а Порошенко — почти 25%.