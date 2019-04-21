Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине

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Стали известны первые результаты экзитполов по результатам выборов на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 1 32 минуты назад
За лидера первого тура выборов Владимира Зеленского свои голоса отдали 75,8% респондентов.
Известный общественный деятель и активист майдана Юрий Касьянов на своем канале опубликовал первые результаты, полученные от людей, которые проводят экзитполы-опросы жителей Украины на выходах с избирательных участков.
До 20.00 их публикация официально запрещена, но первые утечки информации уже появляются.
Смерть омрачила выборы президента на Украине
По сведениям Касьянова, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовало 24,2% опрошенных украинцев. За лидера первого тура выборов Владимира Зеленского свои голоса отдали 75,8% респондентов.
Между тем, как сообщает «Русская весна», штаб одного из кандидатов дает результаты опросов в пригороде Киева — Белой Церкви, в соответствии с ними Зеленский получает 78% голосов избирателей, а действующий президент — всего 18%.
"Порошенко не уйдет"
Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов главы государства. Жители страны делают выбор между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Согласно соцопросам, Зеленского намерены поддержать более 70% украинцев, а Порошенко — почти 25%.
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Комментарии26
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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