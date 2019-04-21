«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон о выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень с "плюсом" напротив своей фамилии, нарушив таким образом законодательство страны, сообщает РИА Новости.

Фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня считается нарушением тайны голосования. Предусмотренное за это наказание предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские приехали в штаб к Зеленскому, составили протокол об административном правонарушении и выписали ему штраф.

«Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения за то, что он показал бюллетень. Сейчас будет выписан штраф, и он будет оплачен», — сообщили в штабе Зеленского.