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«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон о выборах 

Рамблер + ещё 25 13 минут назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень с "плюсом" напротив своей фамилии, нарушив таким образом законодательство страны, сообщает РИА Новости.
Фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня считается нарушением тайны голосования. Предусмотренное за это наказание предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.
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Полицейские приехали в штаб к Зеленскому, составили протокол об административном правонарушении и выписали ему штраф.
«Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения за то, что он показал бюллетень. Сейчас будет выписан штраф, и он будет оплачен», — сообщили в штабе Зеленского.
В воскресенье на Украине проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.
Комментарии34
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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