«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского

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«Хватит насиловать страну»: активистка Femen обратилась к Зеленскому 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
На Украине проходит второй тур выборов президента. Ранее, 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский с утра вместе с женой Еленой пришел на избирательный участок в киевский колледж Морречфлота, чтобы проголосовать, сообщает «112 Украина».
«Хорошее утро… У меня было хорошее настроение: дети, глазунья, кофе и Эминем», — сказал он и спел отрывок из песни Эминема.
По пути на избирательный участок Зеленского встречала одна из активисток Femen. Она оголилась с криками «Хватит насиловать страну» и «кот в мешке».
Действующий президент страны Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он сообщил, что вначале посетил службу в церкви.
«Сейчас у нас есть церковь на службе Украины», — сказал Порошенко, после чего проголосовал со словами о том, что столь демократические выборы характеризуют Украину как европейское государство.
Комментарии68
Украина , Видео , В мире , Эминем , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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