«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского

«Хватит насиловать страну»: активистка Femen обратилась к Зеленскому

На Украине проходит второй тур выборов президента. Ранее, 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский с утра вместе с женой Еленой пришел на избирательный участок в киевский колледж Морречфлота, чтобы проголосовать, сообщает «112 Украина».

«Хорошее утро… У меня было хорошее настроение: дети, глазунья, кофе и Эминем», — сказал он и спел отрывок из песни Эминема.

По пути на избирательный участок Зеленского встречала одна из активисток Femen. Она оголилась с криками «Хватит насиловать страну» и «кот в мешке».

Действующий президент страны Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он сообщил, что вначале посетил службу в церкви.