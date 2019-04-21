Смерть омрачила выборы президента на Украине

Спасти не удалось: украинец проголосовал на выборах президента и умер

В Тернопольской области у избирательного участка внезапно умер человек. Об этом сообщает «112 Украина».

Позже стало известно, что это случилось в райцентре Козовая. Голосование здесь проходит в помещении школы искусств.

75-летний пенсионер пришел на участок и проголосовал. После того как он покинул кабинку, ему стало плохо. Сотрудник полиции, который находился на участке, пытался помочь пенсионеру.

Вскоре на место приехала скорая, однако спасти мужчину не удалось, пишет ИА «Пресс-центр».

На Украине проходит второй тур выборов президента. Ранее, 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов.