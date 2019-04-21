Украинский генерал призвал захватить часть России

Украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киеву необходимо поучаствовать в "захвате" российских территорий.

Таким образом он прокомментировал вопрос читателя на портале Главред о том, может ли Россия утратить часть своих территорий. Романенко отметил, что для этого "должны сложиться определенные условия", и при этом посоветовал Киеву извлечь выгоду в случае возникновения такого сценария.

"Этот момент Украине, конечно же, нужно будет использовать", — подчеркнул Романенко.

Романенко не первый раз делает провокационные заявления в адрес России. так, на прошлой неделе он заявил, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые "доставали бы как минимум до Урала".