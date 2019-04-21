Украинский генерал призвал захватить часть России

«Момент нужно будет использовать»: украинский генерал предсказал утрату РФ части территорий

Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что при определенных условиях Россия может утратить часть своих территорий. А Киев, подчеркнул он, должен обязательно воспользоваться ситуацией.

«Этот момент Украине, конечно же, нужно будет использовать», — заявил Романенко, отвечая на вопросы читателей на страницах издания «Главред».

Генерал известен своими провокационными высказываниями в адрес России. Недавно он заявил, что Киеву нужны ракеты, которые доставали бы до Урала, чтобы противодействовать Москве.

В свое время он не исключил широкомасштабной войны с Россией в случае, если она закроет Азовское море для украинских судов.