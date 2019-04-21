Пранкер Лексус поговорил с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) предложил украинским СМИ запись своего разговора с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским , в котором были затронуты темы службы в армии и повестки.

«Украинские СМИ, кому надо запись с Зеленским? Или может тут есть кто из его штаба? Предлагал парочке, но че-то затихли. А между прочим, там интересные моменты, которые касаются его службы и повестки», — написал Лексус в своем Facebook.

Между тем, в Twitter появилось сообщение от премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, который пожелал удачи «будущему премьер-министру» Украины «Вовану Лексусову», передает РИА «Новости».

«Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего самого лучшего и победы, чтобы вести Украину по пути евроатлантической интеграции», — написал Харадинай.

Сообщение политика вскоре было удалено. Многие успели сделать скриншот сообщения.

СМИ предположили, что премьер Косово стал жертвой пранкеров Вована ( Владимир Кузнецов ) и Лексуса.

Сам Кузнецов косвенно подтвердил эти догадки.

«Это легко, потому что западные СМИ не слишком много пишут о нас, как здесь. Таким образом, мы можем подлавливать новых политиков», — отметил пранкер.

Напомним, в воскресенье на Украине начался второй тур выборов президента. На высший государственный пост претендуют Петр Порошенко и Владимир Зеленский.