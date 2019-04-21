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Суд отклонил иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Reuters
Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье в полном объеме отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.
Суд признал, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский", о которых говорилось в иске, не попадают под определение "подкуп избирателей". Суд также счел, что призывы кандидата в президенты регистрироваться для получения билетов на дебаты не является предвыборной агитацией.
При этом суд отметил, что полномочия наблюдателя, подавшего иск, ограничиваются только одним округом, согласно его регистрации в ЦИК.
Представитель Зеленского заявил, что решение суда об отказе в иске об отмене регистрации Зеленского является обоснованным, они его обжаловать не будут.
Ранее представитель ЦИК Украины заявил в ходе слушаний о невозможности выполнить исковые требования. Представитель Зеленского также попросил суд отказать в удовлетворении исковых требований.
Заявление об отмене регистрации Зеленского кандидатом подал адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько, который на своих страницах в соцсетях высказывался в поддержку другого кандидата — Петра Порошенко.
По закону, ЦИК Украины может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования в ряде случаев: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признание кандидата недееспособным.
Главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск не имеет никаких перспектив: для его подачи и удовлетворения нет правовых оснований.
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Украина , В мире , Андрей Хилько , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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